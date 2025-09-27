Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.

”Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica. Dar la o răscruce nu stai pe margine şi îi laşi pe alţii să aleagă pentru tine. Când ştii că viaţa ta, viitorul copiilor tăi şi destinul ţării depind de o alegere, mergi şi alegi tu”, scrie primarul Timişoarei, pe Facebook.

Dominic Fritz precizează că exact acum 5 ani, în 27 septembrie 2020, timişorenii au arătat că vot cu vot se schimbă destinul unui oraş.

”Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. (..) Uită-te pe lista de prieteni şi în agenda telefonului. Dacă ai colegi, prieteni sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate”, scrie Fritz.

