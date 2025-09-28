Alegeri în Moldova. ”Scrutinul este crucial, va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali”

Astăzi, cetățenii moldoveni își aleg reprezentanții în Parlament. Vorbim de un scrutin considerat decisiv pentru viitorul Republicii Moldova.

Colega noastră de la Chișinău, Natalia Gînga, vine cu mai multe detalii, de la o secție de votare.

Corespondent ProTV: ”Zi importantă pentru Republica Moldova. Astăzi ne alegem viitorul parlament. Scrutinul este unul cu miză majoră și va decide direcția în care va merge țara în următorii patru ani. Peste 3 milioane de alegători sunt așteptați la urne, iar acum o oră s-au deschis secțiile de votare.

Până acum nu au fost semnalate incidente, iar toate cele aproape 2.000 de birouri electorale din țară s-au deschis. Scrutinul este unul crucial și va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali, mai ales având în vedere campania electorală, care a fost marcată de dezinformare, suspiciuni de corupție electorală și de tentativele Moscovei de a influența votul.

Autoritățile avertizau anterior că în ziua alegerilor ar putea avea loc o serie de provocări, de la acte de vandalism și alerte cu bomba, până la atacuri cibernetice. Așadar, poliția a anunțat că a luat măsuri sporite de securitate”.

Reporter: Natalia Gînga

