Alegeri în Moldova. ”Scrutinul este crucial, va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali”

Stiri actuale
28-09-2025 | 07:49
alegeri moldova

Astăzi, cetățenii moldoveni își aleg reprezentanții în Parlament. Vorbim de un scrutin considerat decisiv pentru viitorul Republicii Moldova.

 

autor
Stirileprotv

Colega noastră de la Chișinău, Natalia Gînga, vine cu mai multe detalii, de la o secție de votare.

Corespondent ProTV: ”Zi importantă pentru Republica Moldova. Astăzi ne alegem viitorul parlament. Scrutinul este unul cu miză majoră și va decide direcția în care va merge țara în următorii patru ani. Peste 3 milioane de alegători sunt așteptați la urne, iar acum o oră s-au deschis secțiile de votare.

Până acum nu au fost semnalate incidente, iar toate cele aproape 2.000 de birouri electorale din țară s-au deschis. Scrutinul este unul crucial și va fi monitorizat de peste 3.400 de observatori naționali și internaționali, mai ales având în vedere campania electorală, care a fost marcată de dezinformare, suspiciuni de corupție electorală și de tentativele Moscovei de a influența votul.

Autoritățile avertizau anterior că în ziua alegerilor ar putea avea loc o serie de provocări, de la acte de vandalism și alerte cu bomba, până la atacuri cibernetice. Așadar, poliția a anunțat că a luat măsuri sporite de securitate”. 

Citește și
Alegeri Moldova 2025
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Reporter: Natalia Gînga

De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Sursa: Pro TV

Etichete: Chisinau, sectii de votare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 07:49

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO
Stiri externe
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est
Stiri externe
De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.

Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european
Stiri Politice
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.

Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”
Stiri externe
Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”

Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28