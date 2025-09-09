Albumul aniversar al lui Jeffrey Epstein, cu o presupusă notă semnată de Trump. Casa Albă neagă

Un „album aniversar” oferit în 2003 lui Jeffrey Epstein, celebrul finanțist condamnat pentru infracțiuni sexuale, a fost făcut public de legislatorii americani, dezvăluind o notă care ar fi semnată de actualul președinte Donald Trump.

Documentul, publicat împreună cu testamentul lui Epstein și agenda sa personală de contacte, care include nume de politicieni, membri ai familiilor regale și celebrități, a amplificat controversele legate de relația lui Trump cu Epstein.

Albumul de 238 de pagini, intitulat „Primii cincizeci de ani”, a fost realizat de Ghislaine Maxwell, fosta iubită și complice a lui Epstein, condamnată în 2021 pentru trafic de minori. Creat pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a lui Epstein, cu trei ani înainte ca acuzațiile de abuzuri sexual să devină publice, albumul conține contribuții de la figuri proeminente, inclusiv o notă atribuită lui Trump, care încheie cu mesajul: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. Casa Albă a negat autenticitatea acesteia, susținând că „președintele nu a desenat această imagine și nu a semnat-o”, iar semnătura nu ar corespunde cu cea a lui Trump, transmite BBC.

„Acum știm că Donald Trump a mințit și face tot ce poate pentru a ascunde adevărul”, a declarat Robert Garcia, democratul cu rangul cel mai înalt din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, după ce a publicat o imagine a notei pe platforma X. Trump, care a recunoscut că a fost prieten cu Epstein până la o ceartă în anii 2000, a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal, care a scris prima dată despre această notă în iulie 2025, calificând-o „o falsificare”. „Echipa juridică a președintelui Trump va continua să urmărească în mod comabativ litigiul”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Printre alte contribuții notabile din album se numără o mențiune a „curiozității copilărești” a lui Epstein, atribuită fostului președinte Bill Clinton. Un purtător de cuvânt al acestuia a confirmat că Bil Clinton se cunoștea cu Epstein, dar a negat să fi știut de infracțiunile sale. De asemenea, lordul Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA, l-a numit pe Epstein „cel mai bun prieten al meu” într-un mesaj, deși un purtător de cuvânt al său a declarat pentru BBC că Mandelson regretă profund asocierea. Prințul Andrew, implicat și el în scandalul Epstein, este menționat pe scurt, o notă relatând că o femeie neidentificată l-a cunoscut prin Epstein și a vizitat apartamentele private ale Palatului Buckingham, afirmând că „a stat pe tronul Reginei Angliei”. Prințul a negat orice faptă ilegală.

Documente de la dosar

Documentele, inclusiv un acord de neprocesare din 2007 între Epstein și procurorii federali din Florida, au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților în urma unei citații emise luna trecută. Președintele comisiei, republicanul James Comer, a acuzat democrații de „selectarea documentelor și politizarea informațiilor”, subliniind că ancheta vizează „transparența și responsabilitatea față de supraviețuitorii crimelor atroce comise de Epstein și față de poporul american”.

