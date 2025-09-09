Albumul aniversar al lui Jeffrey Epstein, cu o presupusă notă semnată de Trump. Casa Albă neagă

Un „album aniversar” oferit în 2003 lui Jeffrey Epstein, celebrul finanțist condamnat pentru infracțiuni sexuale, a fost făcut public de legislatorii americani, dezvăluind o notă care ar fi semnată de actualul președinte Donald Trump.

autor
Mihai Niculescu

Documentul, publicat împreună cu testamentul lui Epstein și agenda sa personală de contacte, care include nume de politicieni, membri ai familiilor regale și celebrități, a amplificat controversele legate de relația lui Trump cu Epstein.

Albumul de 238 de pagini, intitulat „Primii cincizeci de ani”, a fost realizat de Ghislaine Maxwell, fosta iubită și complice a lui Epstein, condamnată în 2021 pentru trafic de minori. Creat pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a lui Epstein, cu trei ani înainte ca acuzațiile de abuzuri sexual să devină publice, albumul conține contribuții de la figuri proeminente, inclusiv o notă atribuită lui Trump, care încheie cu mesajul: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. Casa Albă a negat autenticitatea acesteia, susținând că „președintele nu a desenat această imagine și nu a semnat-o”, iar semnătura nu ar corespunde cu cea a lui Trump, transmite BBC.

„Acum știm că Donald Trump a mințit și face tot ce poate pentru a ascunde adevărul”, a declarat Robert Garcia, democratul cu rangul cel mai înalt din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, după ce a publicat o imagine a notei pe platforma X. Trump, care a recunoscut că a fost prieten cu Epstein până la o ceartă în anii 2000, a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal, care a scris prima dată despre această notă în iulie 2025, calificând-o „o falsificare”. „Echipa juridică a președintelui Trump va continua să urmărească în mod comabativ litigiul”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Printre alte contribuții notabile din album se numără o mențiune a „curiozității copilărești” a lui Epstein, atribuită fostului președinte Bill Clinton. Un purtător de cuvânt al acestuia a confirmat că Bil Clinton se cunoștea cu Epstein, dar a negat să fi știut de infracțiunile sale. De asemenea, lordul Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA, l-a numit pe Epstein „cel mai bun prieten al meu” într-un mesaj, deși un purtător de cuvânt al său a declarat pentru BBC că Mandelson regretă profund asocierea. Prințul Andrew, implicat și el în scandalul Epstein, este menționat pe scurt, o notă relatând că o femeie neidentificată l-a cunoscut prin Epstein și a vizitat apartamentele private ale Palatului Buckingham, afirmând că „a stat pe tronul Reginei Angliei”. Prințul a negat orice faptă ilegală.

Citește și
ghislane si epstein
Dezvăluiri picante ale lui Ghislaine Maxwell despre relațiile cu Jeffrey Epstein: s-au „răcit” după 11 septembrie

Documente de la dosar

Documentele, inclusiv un acord de neprocesare din 2007 între Epstein și procurorii federali din Florida, au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților în urma unei citații emise luna trecută. Președintele comisiei, republicanul James Comer, a acuzat democrații de „selectarea documentelor și politizarea informațiilor”, subliniind că ancheta vizează „transparența și responsabilitatea față de supraviețuitorii crimelor atroce comise de Epstein și față de poporul american”.

Sursa: BBC

Ghislaine Maxwell neagă orice comportament „inadecvat” al lui Trump în cercul lui Epstein: „întotdeauna foarte cordial”
Stiri externe
Ghislaine Maxwell neagă orice comportament „inadecvat” al lui Trump în cercul lui Epstein: „întotdeauna foarte cordial”

Ghislaine Maxwell, fosta parteneră și complice controversatului finanțist pedofil Jeffrey Epstein, a declarat într-un interogatoriu oficial că nu l-a văzut niciodată pe președintele Donald Trump într-un „cadru inadecvat".

Dezvăluiri picante ale lui Ghislaine Maxwell despre relațiile cu Jeffrey Epstein: s-au „răcit” după 11 septembrie
Stiri externe
Dezvăluiri picante ale lui Ghislaine Maxwell despre relațiile cu Jeffrey Epstein: s-au „răcit” după 11 septembrie

Ghislaine Maxwell a dezvăluit detalii neștiute despre relația ei cu celebrul prădător sexual Jeffrey Epstein, despre care s-a stabilit că s-a sinucis în închisoare.

Un judecător federal american blochează publicarea documentelor în cazul Epstein
Stiri externe
Un judecător federal american blochează publicarea documentelor în cazul Epstein

Un judecător federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupra documentelor referitoare la finanțistul și delincventul sexual Jeffrey Epstein.

Donald Trump a anunțat că „vrea” să elibereze către public tot dosarul Epstein, dar ceva îl oprește
Stiri externe
Donald Trump a anunțat că „vrea” să elibereze către public tot dosarul Epstein, dar ceva îl oprește

Președintele Trump a declarat vineri că ar dori să „elibereze tot" ce are guvernul despre celebrul pedofil Jeffrey Epstein și a semnalat că este înclinat împotriva grațierii rapperului Sean "Diddy" Combs.

Scandalul Epstein. Ghislaine Maxwell a fost mutată la o închisoare din Texas cu un nivel de securitate mai scăzut
Stiri externe
Scandalul Epstein. Ghislaine Maxwell a fost mutată la o închisoare din Texas cu un nivel de securitate mai scăzut

Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, care execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru infracţiuni de trafic sexual, a fost transferată de la o închisoare federală din Florida.

Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare
Stiri Justitie
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost transferat spre sediul DIICOT din Capitală, pentru a fi audiat.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

