Ghislaine Maxwell neagă orice comportament „inadecvat” al lui Trump în cercul lui Epstein: „întotdeauna foarte cordial”

23-08-2025 | 12:10
donald trump, jeffrey epstein ghislane maxwell
Getty

Ghislaine Maxwell, fosta parteneră și complice controversatului finanțist pedofil Jeffrey Epstein, a declarat într-un interogatoriu oficial că nu l-a văzut niciodată pe președintele Donald Trump într-un „cadru inadecvat".

Mărturia apare într-o transcriere publicată vineri de Departamentul Justiției american.

„Nu l-am văzut niciodată pe președinte într-un cadru inadecvat, în niciun fel", a declarat Maxwell, potrivit transcrierii interogatoriului său de două zile, luat luna trecută de adjunctul procurorului general, Todd Blanche. „Președintele nu s-a comportat niciodată inadecvat cu nimeni", a repetat ea, conform news.ro.

Maxwell i-a mai spus lui Blanche că nu are cunoștință de nicio „listă de clienți" a lui Epstein. Prietenia lui Epstein cu persoane bogate și puternice a alimentat teoriile conspiraționiste potrivit cărora și alte persoane ar fi fost implicate în fărădelegile sale, dar nimeni altcineva în afară de el și Maxwell nu a fost pus sub acuzare.

Dovezile publicate după ample critici

Publicarea interogatoriului de către Departamentul Justiției survine în contextul în care Trump a fost criticat de baza sa conservatoare de susținători și de democrații din Congres pentru decizia Departamentului Justiției de a nu face publice dosarele anchetei în cazul Epstein.

Citește și
Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein a fost arestată. Este acuzată de trafic de minore
Un judecător federal american blochează publicarea documentelor în cazul Epstein

Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual. El pledase nevinovat.

Detalii despre relația Trump-Epstein

Maxwell ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare după condamnarea sa din 2021 pentru trafic sexual. Trump îl cunoștea pe Epstein din cercurile sociale pe care le frecventa în anii 1990 și începutul anilor 2000.

În timpul procesului din 2021, pilotul finanțistului, Lawrence Visoski, a mărturisit că Trump a zburat de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein. Trump a negat însă că ar fi zburat cu avionul.

Maxwell i-a spus procurorului Blanche că nu l-a văzut niciodată pe Trump primind un masaj. „Din câte știu eu, președintele Trump a fost întotdeauna foarte cordial și foarte amabil cu mine", a declarat Maxwell, potrivit transcrierii. „Și vreau doar să spun că admir realizarea sa extraordinară de a deveni președinte acum", adaugă fosta parteneră a lui Epstein.

Nu există „liste de clienți"

Femeia considerată a avea cele mai directe cunoștințe despre operațiunile de trafic sexual conduse de Jeffrey Epstein timp de zeci de ani susține că nu există nicio listă de clienți, nicio schemă de șantaj și, din câte știe ea, niciun asociat de rang înalt al lui Epstein care să fi comis acte ilegale în legătură cu infracțiunile celebrului delincvent sexual.

Declarații despre Bill Clinton

În seria de interogatorii neobișnuite, Maxwell i-a spus lui Blanche că, în perioada petrecută alături de Epstein – între începutul anilor 1990 și mijlocul anilor 2000 – nu a fost niciodată martoră și nu a auzit niciodată de vreo activitate inadecvată sau criminală nici a președintelui Donald Trump, dar nici a fostului președinte Bill Clinton.

Trump, a spus Maxwell, era cordial și un „gentleman în toate privințele" în toate interacțiunile ei cu el. Ea l-a descris pe Clinton ca un om „cu adevărat extraordinar" și un „fost președinte fantastic".

Contextul juridic și încercarea de liniștire a controversei

Procurorul Todd Blanche, care a fost anterior avocatul personal al președintelui Donald Trump, și-a anunțat intenția de a vorbi cu Maxwell într-o postare pe rețelele sociale luna trecută, în timp ce administrația Trump încerca să potolească controversa auto-provocată în jurul deciziei sale de a nu face publice dosarele de anchetă ale guvernului în privința cazului Epstein.

Ghislane Maxwell a primit imunitate limitată pentru interviul cu Blanche, ceea ce înseamnă că nimic din ceea ce a spus nu poate fi folosit împotriva ei, cu excepția cazului în care a mințit.

Informații publicate luna trecută în The New York Times și The Wall Street Journal au indicat că decizia de a nu divulga dosarele Epstein a fost luată după ce președintele Trump a fost informat că numele său apărea de mai multe ori în documente. Președintele a negat că i s-a spus că numele său apare în dosare, deși apariția unui nume în dosarele Epstein nu constituie neapărat o dovadă de activitate ilicită.

Președintele Trump a declarat că a pus capăt relației sale cu Epstein înainte ca acuzațiile de abuz sexual să-i fie aduse acestuia la cunoștință în Florida, la mijlocul anilor 2000, susținând recent că a pus capăt prieteniei cu Epstein după ce a descoperit că acesta i-ar fi furat angajați de la spa-ul din Mar-a-Lago.

