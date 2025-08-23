Dezvăluiri picante ale lui Ghislaine Maxwell despre relațiile cu Jeffrey Epstein: s-au „răcit” după 11 septembrie

Ghislaine Maxwell a dezvăluit detalii neștiute despre relația ei cu celebrul prădător sexual Jeffrey Epstein, despre care s-a stabilit că s-a sinucis în închisoare.

Dezvăluirile complicei lui Epstein au apărut în audierile înregistrate audio ale procurororilor Departamentului de Justiție al SUA.

Ghislane Maxwell, acum în vârstă de 63 de ani, a detaliat legătura sa cu celebrul prădător sexual, descriindu-se ca fiind o fire romantică care avea funcția de „manager general" al portofoliului imobiliar al defunctului pedofil milionar, conform publicației The New York Post.

Ea a afirmat în mod bizar că atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost momentul în care a realizat că ei doi nu vor avea niciodată un viitor romantic.

Totul a început, potrivit ei, în 1991, când i s-a aranjat o întâlnire cu Epstein, care „căuta o soție", atunci când ea s-a mutat la New York după o despărțire. L-a întâlnit pe Epstein la un ceai:

„În 1991, l-am întâlnit la birourile sale de pe Madison Garden. Și cred că cel mai memorabil lucru la care mă pot gândi - este că purta o cravată, ceea ce nu-i stătea în obicei", a spus Maxwell despre Epstein, despre care FBI și DOJ au confirmat că s-a sinucis într-o închisoare din Brooklyn în 2019.

„Avea o pată uriașă - părea o pată de ketchup de roșii pe ea. Așa că mi-am zis, uau, bine", a spus ea, râzând. „Și așa ne-am cunoscut".

Cine era Eva Dubin

Maxwell a spus că inițial „s-a culcat cu el o singură dată" în 1992, „și mi-am zis, 'whoa, asta e. Ne vom întâlni', pentru că așa gândeam eu", a spus ea.

Ea i-a găsit lui Epstein locuința unui fost ambasador iranian din Upper East Side pe care să o închirieze. În acest timp, ea s-a mutat într-un apartament de „3 metri pe 3 metri".

Maxwell a susținut că ea și Epstein au călătorit mult împreună, din 1991 până în 1999, inclusiv la castelul Balmoral din Anglia, unde au fost găzduiți de prințul Andrew.

Din 1992 până în 1996, relația lor a devenit mai intimă din punct de vedere profesional și romantic, cei doi călătorind împreună „foarte mult", inclusiv la casa lui din Palm Beach, Florida. În 1996, Epstein avea să cumpere celebra Little Saint James Island.

În timp ce călătoreau, dormeau în același pat, dar nu aveau relații sexuale, a dezvăluit ea, potrivit transcrierilor.

„Epstein mi-a spus că avea o problemă cardiacă", a explicat Maxwell.

„Ceea ce însemna că nu avea prea multe relații sexuale, ceea ce îmi convenea, pentru că eu chiar am o problemă medicală care mă împiedică să am multe relații sexuale", a povestit ea.

Lui Epstein îi plăceau „alte forme de activități sexuale", a adăugat ea.

Relația lor a oscilat între profesională și romantică, Maxwell susținând că petrecea cel mai mult timp cu Epstein la birou, „și număram în minte când îl vedeam", a spus ea.

În acest timp, Epstein a întreținut o relație cu Eva Dubin, o iubită pentru mulți ani, și cu multe altele, despre care a aflat prin publicarea jurnalelor de zbor private, a declarat ea, conform documentelor.

„Modul în care mă consideram, sau modul în care cred că este cel mai bun mod de a explica cum îmi văd rolul, era acela de manager general. Pentru că fiecare proprietate, pentru mine, era ca un hotel" a explicat complicea lui Epstein.

Ea a ajuns repede pe statul de plată al lui Epstein, primind inițial 25.000 de dolari pe an în timp ce conducea mai multe dintre proprietățile sale de milioane de dolari - înainte de a recruta și de a pregăti fete tinere pentru acesta.

Salariul ei a crescut la 250.000 de dolari, sumă pe care a primit-o până „când a ieșit din închisoare", i-a spus Maxwell procurorului Blanche, referindu-se la anul 2008, când mogulul căzut în dizgrație a pledat vinovat pentru solicitarea de sex cu minore și a fost pus pe lista infractorilor sexuali. El a stat 13 luni în spatele gratiilor.

Legătura dintre relațiile cu Epstein și atentatul de la 11 septembrie

Cei doi au încetat să mai facă „complet ”sex în 1999, ea explicând că o tragedie națională a pus capăt speranțelor sale pentru o relație romantică: „Am știut cu siguranță că s-a terminat după 11 septembrie, de fapt, pentru că eram amândoi în New York", a spus Maxwell.

„Și a fost o perioadă înfricoșătoare dacă erai în New York ... Și el era pe strada 71 și eu eram pe strada 65 la casa mea. Și nu venea să mă vadă deloc", a spus Maxwell, adăugând că Epstein a rugat-o să o viziteze pe mama sa, care era pacientă la Lennox Hill Hospital la acea vreme.

„Și apoi am știut, la fel ca oricine la acea vreme, că dacă nu vei fi acolo pentru cineva la 11 septembrie, nu vei fi niciodată acolo. Așa că, pentru mine, acela a fost capătul liniei."

După aceea, relația dintre Maxwell și Epstein s-ar fi răcit. Ea și-a găsit un nou iubit și a început să se despartă din punct de vedere romantic, deși îl considera pe Epstein „ca pe o rudă" și a continuat să lucreze pentru el.

În 2022, Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru rolul său în abuzurile în serie ale lui Epstein,ancheta stabilind că a recrutat și aranjat tinere femei pentru ca acesta să le exploateze sexual.

Ea a fost mutată în liniște la o închisoare de minimă securitate din Texas, cunoscută sub numele de "Club Fed", luna trecută, după dezvăluirile făcute DOJ.

