Un judecător federal american blochează publicarea documentelor în cazul Epstein

21-08-2025 | 06:59
Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein a fost arestată. Este acuzată de trafic de minore
Getty

Un judecător federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupra documentelor referitoare la finanțistul și delincventul sexual Jeffrey Epstein.

Ioana Andreescu

Judecătorul Richard Berman a considerat că guvernul nu a demonstrat că există circumstanțe speciale care să justifice divulgarea documentelor provenite de la marele juriu, care sunt în mod normal păstrate secrete, relatează AFP.

Donald Trump a cerut în iulie publicarea mărturiilor „relevante”

Sub presiunea unei părți a taberei sale MAGA, care îl acuză că vrea să mușamalizeze acest caz jenant, Donald Trump a cerut în iulie publicarea mărturiilor „relevante” din procedura judiciară care l-a avut în centru pe Jeffrey Epstein, decedat în 2019, înainte de a avea loc procesul său pentru trafic sexual de minore.

Moartea acestui prieten al vedetelor și al celor puternici, găsit spânzurat în celula sa din New York, alimentează numeroase teorii neconfirmate potrivit cărora ar fi fost asasinat pentru a împiedica dezvăluiri ce implicau personalități de prim rang.

Judecătorul Berman a remarcat că guvernul deține, la rândul său, o multitudine de documente legate de cazul Epstein.

Ghislaine Maxwell
Scandalul Epstein. Ghislaine Maxwell a fost mutată la o închisoare din Texas cu un nivel de securitate mai scăzut

Administrația Trump promisese că le va publica

Administrația Trump promisese că le va publica, înainte de a renunța la această intenție în iulie, după ce Departamentul Justiției și poliția federală, FBI, au stabilit că finanțistul s-a sinucis și că nu există dovezi ale existenței unei liste secrete de clienți sau ale șantajului asupra anumitor personalități.

„Cele 100.000 de pagini de dosare și documente despre Epstein deținute de guvern depășesc cu mult cele aproximativ 70 de pagini ale marelui juriu”, a declarat judecătorul, referindu-se la grupul de cetățeni învestit cu puteri de anchetatori care a intervenit în cursul procedurii judiciare pentru a decide dacă trebuie pus sub acuzare.

„Guvernul este cel mai în măsură să procedeze la divulgarea completă către public a dosarului Epstein”, a declarat judecătorul, considerând că cererea administrației de a publica mărturiile culese de marele juriu „pare să constituie o «diversiune»”.

„Publicarea documentelor ar putea pune în pericol siguranța victimelor”

Judecătorul a subliniat, de asemenea, că ridicarea secretului asupra acestor documente ar putea pune în pericol siguranța și viața privată a celor peste 1.000 de victime din acest caz.

Decizia a fost luată la puțin peste o săptămână după ce un alt judecător federal a respins cererea Departamentului Justiției de a face publice anumite documente din procedura penală împotriva complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, considerând că nu conțin informații noi.

