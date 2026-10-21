Prin același OUG al guvernului Luca Niculescu se înființează două funcții de ministru delegat: pentru Digitalizare și pentru Învățământ Preuniversitar.

Potrivit actului normativ, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne vor coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. „Atribuţiile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, în calitatea sa de viceprim-ministru, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului”, se arată în ordonanță.

Pentru îndeplinirea acestor atribuții, viceprim-ministrul cu portofoliu va activa prin propriul aparat de lucru, o structură fără personalitate juridică formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului. De asemenea, acesta va dispune de „un cabinet propriu format din trei posturi de personal contractual, distinct de cabinetul organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce”. Cheltuielile aferente desfășurării activității acestui aparat și cabinet vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG), în timp ce indemnizația și cheltuielile cabinetului ministerial vor fi suportate de bugetul ministerului de resort.

Ordonanța mai prevede înființarea funcției de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, ministrul delegat, funcție ocupată de Bogdan Dumitru, se va afla în coordonarea ministrului Economiei, Daniel Zamfir. „Ministrul delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială este ajutat de doi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat, cu avizul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, suplimentar faţă de numărul reglementat conform legii”, se precizează în text. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție cu personalitate juridică, va intra, de asemenea, în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare.

În mod similar, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământ preuniversitar, care își va desfășura activitatea în coordonarea ministrului educației și cercetării. Și acest ministru delegat va fi ajutat de doi secretari de stat, numiți în aceleași condiții, cu avizul ministrului educației și cercetării.

Atribuțiile miniștrilor delegați

În exercitarea atribuțiilor, miniștrii delegați emit ordine și instrucțiuni, inițiază și avizează proiecte de acte normative și contrasemnează actele adoptate de Guvern, împreună cu ministrul de resort. Delimitarea atribuțiilor față de cele ale miniștrilor de resort, precum și structurile prin care se exercită acestea, se vor stabili prin hotărâri de Guvern. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și SGG au obligația de a propune Guvernului proiectele de acte normative necesare aplicării prevederilor.

De asemenea, ordonanța aduce modificări privind Secretariatul General al Guvernului. Astfel, SGG va fi condus de secretarul general al Guvernului, care „are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcţionar public şi este numit prin decizie a prim-ministrului”. Secretarii generali adjuncți pot avea, la rândul lor, rangul de secretar de stat sau calitatea de înalți funcționari publici.

„Judecați-mă pentru rezultate”

Luca Niculescu a făcut declarații după prima sa ședință la Palatul Victoria.

„A fost o ședință scurtă. Ne vom întâlni des, sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, rectificarea bugetară, pregătirea pentru iarnă".

Întrebat de coabitarea cu PSD, prim-ministrul a afirmat: „După 6 luni de criză, avem un guvern cu puteri depline, PSD și-a asumat guvernarea, invitația a fost și către alte partide, alte partide au decis să nu intre, dar au susținut acest guvern. Sentimentele mele contează cel mai puțin".

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm. Știm cât este de fragilă situația - suntem foarte la limită cu ratingul. Mulțumesc lui Nazare și BNR. Cifre exacte vă dau când vedem ceva mai bine încheierea acestui an. Vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare, evident că nu e dorința nimănui să introducem taxe noi" a mai spus premierul.

„Vom face tot ce putem ca să găsim soluții - o colectare mai bună, creștere economică pe care sperăm să o avem anul viitor de 2% și utilizare cât mai bună a fondurilor europene", a mai spus Niculescu, care a completat: „Judecați-mă pentru rezultate".