Exemplul seniorilor le-a dat energie și copiilor sau tinerilor pentru care sportul este deja un stil de viață.

Dintre sutele de participanți, nu puțini au fost oameni în vârstă. Ilie aleargă de o viață și spune că, la 82 de ani, se simte ca în tinerețe.

Ilie, participant: „Alerg din 1962, deci sunt câțiva ani. Am peste 180 de titluri de campion național, 104 balcanice, 3 europene și 290.000 de km alergați.”

Traian este pictor, dar spune că nu trece o zi fără să facă mișcare. A ales să alerge pentru cauze umanitare și de atunci nu ratează nicio competiție.

Traian, participant: „Îi învăț pe seniori să înceapă ca și mine să alerge în fiecare zi, între 5 și 10 km pe zi. Vreau să ajung așa la 90 plus, să concurez și la 90 plus.”

Sportul, pasiune la orice vârstă

Nu sunt singurii care mărturisesc că sportul practicat frecvent le oferă echilibru și bună dispoziție. Oameni de toate vârstele le împărtășesc pasiunea pentru mișcare.

Maria, participantă: „Sunt 10 ani de când am început să alerg. M-a prins microbul alergării. Te stimulează să tot te menții, să nu te oprești.”

Nicu, participant: „Din dragostea pentru mișcare, pentru sănătate și având niște kg în plus, a trebuit să încep să fac un pic de mișcare. 168 de kg, acum 90 de kg.”

Crosul Unirii se organizează în Alba Iulia de 57 de ani, în apropierea Zilei Naționale a României.