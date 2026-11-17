Tribunalul Alba a admis, marţi, cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA privind confirmarea redeschiderii urmăririi penale într-o speţă care îl vizează pe primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, scrie ziarulunirea.ro, potrivit News.ro.

Instanţa de judecată a constatat că ordonanţa de redeschidere a urmăririi penale este legală şi temeinică, decizia pronunţată marţi de Tribunalul Alba fiind definitivă.

Scandal cu societatea de transport public

Potrivit jurnaliştilor de la Ziarul Unirea, dosarul are la bază plângerea penală formulată de Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia împotriva edilului Gabriel Pleşa. Sesizarea, înregistrată la DNA Alba Iulia în 19 iunie 2026, viza presupuse fapte de abuz în serviciu şi distrugere din culpă.

În 17 septembrie 2026, procurorul de caz de la DNA Alba Iulia a dispus clasarea cauzei în ceea ce priveşte acuzaţia de abuz în serviciu, considerând că nu au fost indicate concret dispoziţiile din legislaţia primară care ar fi fost încălcate.

STP a atacat clasarea la 20 octombrie 2026. Societatea a susţinut că în aproape trei luni nu a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem, nu a fost audiat reprezentantul legal, nu a fost cerut niciun înscris de la Primărie, de la Ministerul Dezvoltării sau de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Alba Iulia - Transport Local şi nu a fost verificată nici măcar una dintre cele 50 de anexe depuse la dosar.

Ordonanţa procurorului de la structura centrală a DNA a dat dreptate STP Alba Iulia. Procurorul-şef arată că art. 289 alin. (2) din Codul de procedură penală enumeră limitativ condiţiile de formă ale plângerii. Legiuitorul nu a cerut petenţilor să facă încadrări juridice sau să indice norme legale. Acestea sunt, în opinia sa, atributul organelor judiciare. El mai observă că legea nu a lăsat la aprecierea procurorului sfera condiţiilor de formă şi nu i-a permis să ceară, în stadiul sesizării, alte date decât cele enumerate.

"Condiţiile de formă prevăzute pentru conţinutul modurilor de sesizare sunt strict reglementate de lege sub forma enumerării lor. Legiuitorul nu a lăsat la aprecierea organului de urmărire penală sfera condiţiilor de formă şi nici nu a edictat vreo dispoziţie legală care să-i permită solicitarea, la stadiul modului de sesizare, a altor date suplimentare celor enumerate de legiuitor. (...) Lipsa unui răspuns concret din partea petentei, la o astfel de cerinţă a organului de urmărire penală, nu poate conduce la considerarea existenţei unui caracter incomplet sau neclar al modului de sesizare, din moment ce identificarea acelor dispoziţii din legislaţia primară reprezintă o atribuţie a organului judiciar", se precizează în ordonanţa prin care s-a dispus redeschiderea şi reluarea urmăririi penale, document citat de Ziarul Unirea.

Procurorul adaugă că, dacă descrierea faptei era incompletă sau neclară, se impunea restituirea pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc. Potrivit acestuia, cele două adrese ale procurorului de caz nu sunt prevăzute de lege în acest scop şi lipsa unui răspuns la ele nu poate transforma o sesizare completă într-una incompletă.

Concluzia magistratului de la DNA Bucureşti este că din analiza actului de sesizare nu a rezultat neîndeplinirea vreunei cerinţe de fond sau de formă esenţiale, astfel încât soluţia de clasare, dispusă de DNA Alba Iulia, este "nelegală şi netemeinică".