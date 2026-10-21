Orban este de părere că Nicuşor Dan consideră că poate avea încredere în PSD în acest scop ”pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”, el indicând în acest context Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), relatează News.ro.

”SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, transmite, marţi seară, SRI.

Ludovic Orban a afirmat, marţi seară, la TVR, citat de News.ro., că "Nicuşor (preşedintele Nicuşor Dan - n.r.) conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere".

"De fapt, ăsta e guvern PSD cu nişte plombe naive care s-au băgat în aventura asta fără să ştie în ce se bagă. A fost un plan al preşedintelui Nicuşor Dan făcut cu PSD ca să scape de Bolojan. Adică au pus la cale să îl schimbe pe Bolojan prin moţiune de cenzură", a susţinut Ludovic Orban.

Orban a subliniat că planul a fost refacerea coaliţiei PSD-PNL fără Ilie Bolojan, desemnarea lui Adrian Veştea fiind făcută, în opinia sa, în ideea în care Veştea ar fi urmat să devină preşedinte al PNL.

El a spus că a început să vadă, încă din perioada de o lună şi jumătate în care a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, o apropiere a acestuia de PSD, el arătând că avea o "gândire strategică" în totală opoziţie cu modul în care preşedintele a acţionat.

"Asta, că preşedintele e aliat cu serviciile, vedeţi dvs., în jurul lui Nicuşor Dan sunt aceiaşi oameni care erau şi în jurul lui Iohannis. Şi într-un fel, dacă vă aduceţi aminte al doilea mandat al lui Iohannis, care a fost unul dintre cei mai duri critici anti-PSD în primul mandat şi chiar s-a luptat cu PSD-ul alături de noi... Ce l-a determinat pe Iohannis să aducă PSD-ul la putere? Nu există nicio logică! Eu ştiu ce l-a determinat, adică bănuiesc. (...) Să facă alianţă PNL cu PSD la parlamentare şi prezidenţiale, cu candidat la Preşedinţie din partea PSD şi candidat la prim-ministru din partea PNL, iar candidatul la prim-ministru din partea PNL să fie Klaus Iohannis, ăsta e planul, nu a existat teamă de suspendare. Eu cred că Nicuşor Dan nu se teme de suspendare şi cred că faptul că AUR şi Simion tot agită steagul suspendării lui Nicuşor Dan mai degrabă face aproape imposibilă suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan pentru că nu se va asocia niciun partid cu acest demers al AUR", a susţinut Orban.

El consideră că "gândirea strategică" a preşedintelui Nicuşor Dan este de a obţine o susţinere din partea PSD pentru un al doilea mandat, PSD primind la schimb guvernarea.

Întrebat de ce crede preşedintele Nicuşor Dan că poate avea încredere în PSD presupunând că ar avea un plan să fie susţinut de PSD la alegerile prezidenţiale din 2030, Orban a răspuns:

"Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor. (...) Asta cred eu".

Întrebat la care servicii se referă, Orban a răspuns: "Amândouă, şi SPP şi SRI".

"Da, necunoscutul domn Ionescu (de la SRI - n.r.) care conduce pe şestache, ilegal. E vina preşedintelui, dânsul conduce că e militar, da", a adăugat Ludovic Orban.

SRI a respins acuzațiile lui Ludovic Orban: „SRI nu participă la înțelegeri politice”

SRI a reacţionat în urma afirmaţiilor lui Ludovic Orban.

"În urma declaraţiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă. Insuccesul ori succesul politic al unor formaţiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituţionale şi a consecinţelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spaţiul public al limbajului suburban la adresa Serviciului şi a conducerii acestuia determină prezenta reacţie", a transmis SRI.

Instituţia face referire şi la afirmaţiile referitoare la conducerea instituţiei, care nu are un şef civil.

"În ceea ce priveşte conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Şi în niciun caz «pe şestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcţiei nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea. SRI nu participă la înţelegeri politice şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituţia României şi de lege. SRI va continua să asigure securitatea şi siguranţa românilor şi a statului român, conform legii şi resurselor alocate în raport cu dinamica şi gravitatea ameninţărilor", precizează oficialii SRI.

Nu este pentru prima dată când Orban face declaraţii vizând serviciile secrete.

Într-un interviu acordat News.ro în urmă cu aproape un an, el afirma că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete şo îşi manifesta speranţa că acesta n-a fost „împachetat“ deja de serviciile secrete şi că va rezista tentaţiei de ”a i se sui puterea la cap”.

În acelaşi timp, îl avertiza pe Nicuşor Dan că există în jurul său oameni care au interesul să-l înfăşoare într-un cocon care să-l rupă de realitate.