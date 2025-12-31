Până la petrecerea de Revelion, românii au înfruntat ”tradiționala” aglomerație de pe DN 1. ”Sperăm să ajungem”

Până la petrecerea de Revelion, zeci de mii de români au avut de înfruntat aglomerația din trafic pentru a ajunge la munte.

Drumul Național 1 a devenit iarăși o coloană nesfârșită de mașini. Înainte de Comarnic, șoferii au înaintat cu 5 kilometri pe oră.

Drumul de la București la Brașov s-a transformat marți într-o cursă a răbdării. Pentru mulți șoferi, traseul a durat chiar și 6 ore. Un blocaj major a apărut la intrarea în Comarnic, unde - la un moment dat - coloana de mașini s-a întins pe aproximativ 8 kilometri.

Șofer: ”E extraordinar de prost, de prost este ... că nu fac autostrada asta. Nu o fac și în felul ăsta uite ne chinuim”.

Deși toată lumea se grăbea să ajungă la munte înainte de lăsarea serii, mașinile au avansat chinuitor de încet. Fiecare metru parcurs a fost o mică victorie.

Corespondent ProTV: ”Cu ochii la crestele înzăpezite și gândul la petrecerea ce urmează, șoferii dau testul răbdării pe această porțiune de drum. Și noi am parcurs alături de ei câteva sute de metri într-o oră”.

Pasager: ”Sperăm să ajungem… sperăm până la Revelion, dar vedem…”.

Pentru a face față așteptării, unii au coborât din mașini și au mers pe jos, pe marginea drumului, încercând să se dezmorțească.

„- E full..

- Și pe jos de ce? Ați amorțit deja?

- Exact. Și copiii s-au plictisit. E jale”.

„Noi suntem la enduro acuma”.

Alți turiști au încercat să transforme timpul pierdut într-un moment de relaxare sau distracție.

„- Ne jucăm, ia uitați, ce ne jucăm.. cine e impostorul.

- Și cine e impostorul?

- Nu știm, că doar ce am început runda.

- Ați început petrecerea deja?

- Da, am început înainte să plecăm”.

Turiști așteptați să sosească și în seara de Revelion

Aglomerație a fost și la intrările în Sinaia și Bușteni. Polițiștii le-au recomandat șoferilor să ia în calcul rute alternative, prin Târgoviște, Pitești sau Cheia.

„- E bună ziua până la urmă?

- Nu e bună, păi stăm în trafic foarte mult”.

Pe Valea Oltului, toată noaptea s-a circulat cu dificultate. Totul, din cauza unor camioane cu probleme tehnice, oprite pe șosea. Odată ce s-au format coloane de mașini, utilajele de dezăpezire și tractare n-au mai putut ajunge la vehiculele staționate.

Mai mulți turiști care au plecat din Călimănești au stat în coloană aproape 5 ore. Pentru ca așteptarea a fost prea lungă au coborât din mașină și au aprins artificiile.

În Poiana Brașov, turiștii s-au lovit de o altă problemă: parcările pline. Mulți au căutat zeci de minute un loc liber.

Corespondent ProTV: ”Dacă veniți în Poiana Brașov aflați că puteți lăsa mașina în parcarea din spatele meu, cu peste 430 de locuri, iar un autobuz vă va duce gratuit până în stațiune”.

La hoteluri, turiștii au așteptat să își preia camerele.

„- Am ajuns un pic mai deveme, cam acum o oră și un pic.

- Cum a fost traficul?

- Foaarte aglomerat.

- Care e planul pentru zilele astea?

- Să ne distrăm”.

„Am rezervat o masă, de câți suntem... de 14 persoane, ne distrăm cu toții. Mâncare, băutură și maneleee”.

„Ne-am strâns toți prietenii la o vilă aici în apropiere, facem un proțap cu mai multe specialități, melodii, petreceri și cam atat, băutură!”.

Ninsoarea a completat atmosfera de iarnă. Hotelurile nu sunt ocupate complet, iar unii turiști sunt așteptați să sosească abia miercuri seară.

