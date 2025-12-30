Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi

Corespondent PROTV: „Aglomerația începe de la sensul giratoriu Strejnicu, lângă Ploiești, unde s-a format o coloană de mașini de peste un kilometru și jumătate. La Comarnic, șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri, iar aplicațiile de trafic arată că distanța de 8 kilometri de la intrarea în oraș poate fi parcursă într-o oră și jumătate. Și la Bușteni, traficul este infernal – s-a format o coloană de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers către Brașov. La Azuga a avut loc un accident, din cauza unei frâne bruște puse de un șofer. Cel din spate, aflat prea aproape, a tras de volan pentru a evita impactul și a intrat pe contrasens. Din fericire, cei aflați în vehicule nu au fost răniți. Polițiștii recomandă să luați în considerare rutele alternative pe la Cheia, Târgoviște sau Pitești.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













