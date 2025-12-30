Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi
A început marea aglomerație pe șoselele către stațiunile montane, unde zeci de mii de turiști își vor petrece Revelionul. Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.
Corespondent PROTV: „Aglomerația începe de la sensul giratoriu Strejnicu, lângă Ploiești, unde s-a format o coloană de mașini de peste un kilometru și jumătate. La Comarnic, șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri, iar aplicațiile de trafic arată că distanța de 8 kilometri de la intrarea în oraș poate fi parcursă într-o oră și jumătate. Și la Bușteni, traficul este infernal – s-a format o coloană de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers către Brașov. La Azuga a avut loc un accident, din cauza unei frâne bruște puse de un șofer. Cel din spate, aflat prea aproape, a tras de volan pentru a evita impactul și a intrat pe contrasens. Din fericire, cei aflați în vehicule nu au fost răniți. Polițiștii recomandă să luați în considerare rutele alternative pe la Cheia, Târgoviște sau Pitești.”
Sursa: Pro TV
Etichete: munte, aglomeratie,
Dată publicare:
30-12-2025 16:15