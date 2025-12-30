Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi

Stiri actuale
30-12-2025 | 16:15
×
Codul embed a fost copiat

A început marea aglomerație pe șoselele către stațiunile montane, unde zeci de mii de turiști își vor petrece Revelionul. Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.

autor
Ana Maria Barbu

Corespondent PROTV: „Aglomerația începe de la sensul giratoriu Strejnicu, lângă Ploiești, unde s-a format o coloană de mașini de peste un kilometru și jumătate. La Comarnic, șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri, iar aplicațiile de trafic arată că distanța de 8 kilometri de la intrarea în oraș poate fi parcursă într-o oră și jumătate. Și la Bușteni, traficul este infernal – s-a format o coloană de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers către Brașov. La Azuga a avut loc un accident, din cauza unei frâne bruște puse de un șofer. Cel din spate, aflat prea aproape, a tras de volan pentru a evita impactul și a intrat pe contrasens. Din fericire, cei aflați în vehicule nu au fost răniți. Polițiștii recomandă să luați în considerare rutele alternative pe la Cheia, Târgoviște sau Pitești.”

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, aglomeratie,

Dată publicare: 30-12-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
O turistă rănită, coborâtă de salvamontiști după cinci ore de intervenție în Ceahlău
Stiri actuale
O turistă rănită, coborâtă de salvamontiști după cinci ore de intervenție în Ceahlău

O turistă rănită a fost coborâtă, duminică seară, de pe munte de salvamontiști. Intervenția a durat cinci ore.

Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h
Vremea
Vremea azi, 28 decembrie. Vânt puternic în toată țara, ninsori și viscol sever la munte, rafale de peste 130 km/h

Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști
Stiri actuale
Vânt de peste 100 km/h și ninsori abundente la munte. Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști

Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.

Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior
Stiri externe
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior

Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28