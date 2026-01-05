Mii de moldoveni vin în România pentru sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Hotelurile și stațiunile sunt aproape pline

05-01-2026 | 20:08
A fost aglomerație la granița cu Republica Moldova. Mii de oameni din țara vecină vin aici să petreacă sărbătorile de iarnă pe rit vechi. În vama Albița, cea mai mare din est, au fost constant peste 100 de mașini la rând pe sensul de intrare.

Bereczki Reka,  Iulia Ciuhu

Iar în Sovata, de exemplu, hotelurile s-au umplut deja de oaspeți.

Prin vama Albița din Vaslui au intrat în România, numai în ultimele 48 de ore, aproape 15.000 de cetățeni moldoveni.

Cei mai mulți vor petrece în zona Brașovului și în Bucovina. Marți seara este ajunul Crăciunului pentru ei.

Șofer:Mergem la o cabană într-o regiune montană care ne place foarte mult, la Zărnești."

Craciunul pe rit vechi, 7 ianuarie. Cum sarbatoresc ortodocsii pe rit vechi Nasterea Domnului
Crăciunul pe rit vechi, 7 ianuarie. Cum sărbătoresc ortodocşii pe rit vechi Naşterea Domnului

Șofer:La Dărmănești, trei zile. Am închiriat o cabană cu încă o familie."

În Bucovina, hotelurile și pensiunile sunt ocupate în proporție de 80%.

Claudia Brădățan, consilier CJ Suceava: „Acești turiști moldoveni sunt ca de-ai casei pentru zona noastră."

Și Sovata s-a animat. Mulți oaspeți se relaxează în bazinele cu apă termală.

Turistă: „Anul acesta vom face pe stil vechi Crăciunul aici pentru prima oară în acest sejur, se pregătește o sărbătoare frumoasă și noi vom colinda, am venit o echipă mai mare de la Chișinău."

Turist: „O să mergem un pic la munte, ne bălăcim și seara ne pregătim de petrecere, colindăm, ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului!"

Lacul Ursu, plimbările prin stațiune și centrele SPA sunt principalele atracții ale zonei.

Marta Kacso, reprezentantul unei unități de cazare: „În Sovata este deja o tradiție ca să-și petreacă Crăciunul la noi, cel mai mare atu al nostru este spa-ul, în care avem mai multe bazine cu apă sărată din Lacul Ursu, piscine cu apă dulce, saune."

Nicolae Ghere, reprezentant agenție turistică: „Cam 300-350 de turiști sunt aici din Basarabia, din Republica Moldova. Le place pentru că avem o iarnă extraordinară aici la Sovata și e și sărbătoare."

Bucătarii se întrec în preparate apreciate de musafiri.

Ion Iulian Grigore, bucătar-șef: „Avem sarmale în foi de varză, pui, porc, ne-am ghidat și după gusturile lor."

Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc prima zi de Crăciun pe 7 ianuarie.

Crăciun pe rit vechi 2026 – Când se sărbătorește, semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou
Stiri Diverse
Crăciun pe rit vechi 2026 – Când se sărbătorește, semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou

Pentru creștinii ortodocși care țin calendarul iulian, Crăciunul pe rit vechi este un moment extrem de important.

Crăciunul pe rit vechi, 7 ianuarie. Cum sărbătoresc ortodocşii pe rit vechi Naşterea Domnului
Stiri actuale
Crăciunul pe rit vechi, 7 ianuarie. Cum sărbătoresc ortodocşii pe rit vechi Naşterea Domnului

În Ajun de Crăciun pe rit vechi, comunitatea sârbilor din Arad a respectat un obicei moștenit de la străbuni - aprinderea stejarului. Potrivit tradiției, astfel, tot răul de peste an dispare. Ritualul este urmat cu sfințenie și de sârbii din Timișoara.

Ortodocsii de rit vechi sarbatoresc sambata Craciunul. Petrecerea a inceput in mai multe orase din tara
Stiri Sociale
Ortodocsii de rit vechi sarbatoresc sambata Craciunul. Petrecerea a inceput in mai multe orase din tara

 Ortodocsii de rit vechi sarbatoresc sambata Craciunul. In mai multe orase din tara, petrecerea a inceput inca de vineri seara, din Ajun.

Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele"
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

