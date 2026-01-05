Mii de moldoveni vin în România pentru sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Hotelurile și stațiunile sunt aproape pline

A fost aglomerație la granița cu Republica Moldova. Mii de oameni din țara vecină vin aici să petreacă sărbătorile de iarnă pe rit vechi. În vama Albița, cea mai mare din est, au fost constant peste 100 de mașini la rând pe sensul de intrare.

Iar în Sovata, de exemplu, hotelurile s-au umplut deja de oaspeți.

Prin vama Albița din Vaslui au intrat în România, numai în ultimele 48 de ore, aproape 15.000 de cetățeni moldoveni.

Cei mai mulți vor petrece în zona Brașovului și în Bucovina. Marți seara este ajunul Crăciunului pentru ei.

Șofer: „Mergem la o cabană într-o regiune montană care ne place foarte mult, la Zărnești."

Șofer: „La Dărmănești, trei zile. Am închiriat o cabană cu încă o familie."

În Bucovina, hotelurile și pensiunile sunt ocupate în proporție de 80%.

Claudia Brădățan, consilier CJ Suceava: „Acești turiști moldoveni sunt ca de-ai casei pentru zona noastră."

Și Sovata s-a animat. Mulți oaspeți se relaxează în bazinele cu apă termală.

Turistă: „Anul acesta vom face pe stil vechi Crăciunul aici pentru prima oară în acest sejur, se pregătește o sărbătoare frumoasă și noi vom colinda, am venit o echipă mai mare de la Chișinău."

Turist: „O să mergem un pic la munte, ne bălăcim și seara ne pregătim de petrecere, colindăm, ne veselim și sărbătorim nașterea Domnului!"

Lacul Ursu, plimbările prin stațiune și centrele SPA sunt principalele atracții ale zonei.

Marta Kacso, reprezentantul unei unități de cazare: „În Sovata este deja o tradiție ca să-și petreacă Crăciunul la noi, cel mai mare atu al nostru este spa-ul, în care avem mai multe bazine cu apă sărată din Lacul Ursu, piscine cu apă dulce, saune."

Nicolae Ghere, reprezentant agenție turistică: „Cam 300-350 de turiști sunt aici din Basarabia, din Republica Moldova. Le place pentru că avem o iarnă extraordinară aici la Sovata și e și sărbătoare."

Bucătarii se întrec în preparate apreciate de musafiri.

Ion Iulian Grigore, bucătar-șef: „Avem sarmale în foi de varză, pui, porc, ne-am ghidat și după gusturile lor."

Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc prima zi de Crăciun pe 7 ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













