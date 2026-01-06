Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni”

06-01-2026 | 14:03
aglomeratie sinaia
sinaiago.ro/webcam

Parcarea de la telegondola din Sinaia a devenit neîncăpătoare marți, pe fondul afluxului mare de turiști și al funcționării intermitente a instalațiilor pe cablu.

Ioana Andreescu

„Vă rugăm încercați alte opțiuni. Și alte stațiuni...”, este mesajul administrației domeniului schiabil al stațiunii.

Numeroși turiști au ales să urce pe munte, marți, la Sinaia, numărul celor care vor să folosească telegondola fiind unul foarte mare încă din primele ore ale zilei.

„Nu mai sunt locuri de parcare la Gondola Sinaia. Vă rugăm încercați alte opțiuni. Și alte stațiuni...”, a transmis administrația domeniului schiabil.

Instalațiile pe cablu au funcționat cu intermitențe din cauza viscolului

Iubitorii sporturilor de iarnă au ales muntele, după ce, timp de câteva zile, instalațiile de transport pe cablu situate la cota 2000, în Bucegi, nu au funcționat din cauza viscolului.

La Sinaia sunt deschise și amenajate pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Varianta, Dorului, Floare de Colț. Administratorii domeniului schiabil au atras atenția asupra faptului că marți vizibilitatea este scăzută și au recomandat practicanților de schi și snowboard să nu iasă în afara pârtiilor.

Sursa: News.ro

