Aeroportul Băneasa ar urma să desfășoare doar zboruri pe timp de zi: „Avem foarte multe plângeri din cauza zgomotului”

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce oamenii care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea lui din cauza zgomotului făcut de avioane.

În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai desfăşura operaţiuni aviatice, el ar fi retrocedat moştenitorilor prinţului George Valentin Bibescu, cel care a înfiinţat aeroportul.

„Avem foarte multe plângeri şi solicitări din cauza zgomotului şi vă pot spune poate şi în premieră că strategia aeroportului Băneasa vizează a fi un city airport, astfel încât noaptea să nu mai zboare avioane. Într-adevăr, aeroportul a fost primul, dar trebuie să ne gândim şi la comunitatea de acolo”, a declarat joi, la Maratonul Infrastructurii şi Mobilităţii, organizat de Profit.ro, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Theodor Postelnicu.

Acesta a explicat că aeroportului a aparţinut prinţului George Valentin Bibescu, iar prin testament prinţul a precizat că, în cazul în care nu se mai efectuează operaţiuni aviatice, aeroportul va reveni succesorilor săi.

