Aeroportul Băneasa ar urma să desfășoare doar zboruri pe timp de zi: „Avem foarte multe plângeri din cauza zgomotului”

Stiri actuale
27-11-2025 | 13:23
Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa
Agerpres

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce oamenii care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea lui din cauza zgomotului făcut de avioane.

autor
Claudia Alionescu

În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai desfăşura operaţiuni aviatice, el ar fi retrocedat moştenitorilor prinţului George Valentin Bibescu, cel care a înfiinţat aeroportul.

„Avem foarte multe plângeri şi solicitări din cauza zgomotului şi vă pot spune poate şi în premieră că strategia aeroportului Băneasa vizează a fi un city airport, astfel încât noaptea să nu mai zboare avioane. Într-adevăr, aeroportul a fost primul, dar trebuie să ne gândim şi la comunitatea de acolo”, a declarat joi, la Maratonul Infrastructurii şi Mobilităţii, organizat de Profit.ro, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Theodor Postelnicu.

Acesta a explicat că aeroportului a aparţinut prinţului George Valentin Bibescu, iar prin testament prinţul a precizat că, în cazul în care nu se mai efectuează operaţiuni aviatice, aeroportul va reveni succesorilor săi.

Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările

Sursa: News.ro

Etichete: zboruri, zgomot, aeroportul baneasa,

Dată publicare: 27-11-2025 13:23

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Ministrul Transporturilor, despre metroul care se construiește către Aeroportul Otopeni: ”Undeva în 2027, 2028”
Stiri Economice
Ministrul Transporturilor, despre metroul care se construiește către Aeroportul Otopeni: ”Undeva în 2027, 2028”

Au început săpăturile la noua linie de metrou care va lega zona Băneasa și Aeroportul Otopeni de Capitală. Lucrările se fac cu ajutorul unor utilaje imense de forare, denumite simbolic „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”.

Spectacol aerian impresionant pe aeroportul Băneasa. Impresiile oamenilor prezenți la BIAS. „Absolut fantastic”
Stiri actuale
Spectacol aerian impresionant pe aeroportul Băneasa. Impresiile oamenilor prezenți la BIAS. „Absolut fantastic”

Mii de oameni au stat cu ochii pe cer fascinați de spectacolul extraordinar pus în scenă de eroii aerului, piloții care au participat la cel mai mare show aviatic de la noi, BIAS, organizat pe aeroportul Băneasa din Capitală.

Aeroportul Băneasa se redeschide. Zborurile comerciale vor fi operate doar de o singură companie aeriană
Stiri actuale
Aeroportul Băneasa se redeschide. Zborurile comerciale vor fi operate doar de o singură companie aeriană

Cu un număr tot mai mare de pasageri, similar cu cel înregistrat în anii de dinainte de pandemie, aeroporturile din întreaga țară se pregătesc pentru o vară aglomerată.

Recomandări
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor
Stiri Politice
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ, joi, proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Noiembrie 2025

03:38:08

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28