Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul

Un bărbat din București care nu mai suporta simptomele alergiei la ambrozie a vrut să distrugă buruiana ce îi provoca atâta suferință și a dat foc tăpșanului pe care creștea. Incendiul provocat a distrus zeci de hectare, o mașină și mai multe anexe.

Un bărbat de 63 de ani din București a fost reținut luni de polițiștii de la Secția 21 pentru distrugere prin incendiere, după ce, la sfârșitul lunii trecute, a dat foc vegetației uscate de pe un teren viran.

Era pur și simplu înnebunit de alergia cauzată de ambrozia care creștea acolo și a vrut să o distrugă.

Dar incendiul pe care l-a provocat s-a extins imediat pe nu mai puțin de 25 de hectare și a distrus în totalitate o mașină și mai multe anexe, în timp ce fumul era vizibil de la kilometri distanță.

”Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida.

Astfel, în urma acestor acțiuni, s-ar fi generat un incendiu cu flacără deschisă, care s-a propagat pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv”, a transmis Poliția Capitalei.

Intrase în depresie de la alegria la ambrozie și i-a dat foc

Omul le-a spus polițiștilor că intrase în depresie din cauza simptomelor alergice cauzate de ambrozie și de aceea a dat foc vegetației, sperând că astfel va distruge buruiana care îi provoca atâta rău. Nu a realizat ce va urma, iar pentru dezastrul provocat trebuie acum să plătească.

Potrivit polițiștilor, ”a fost pus în executare un mandat de precheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. De asemenea, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu”.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

