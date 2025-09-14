Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat. De la ce ar fi izbucnit focul

Panică, sâmbătă noapte, într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la ultimul etaj.

Lătratul unui câine a dat alarma. Stăpâna sa a ieșit în stradă și a văzut flăcările. Pompierii au reușit să stingă vâlvătaia înainte să se extindă și la alte locuințe.

Balconul apartamentului a ars, iar una dintre camere a fost distrusă parțial. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un scurtcircuit produs la o plită electrică ar fi fost cauza incendiului.

