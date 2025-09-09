Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Un incendiu puternic a izbucnit marți la un fânar din Grădina Zoologică București, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări masive de fum. Focul a cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în prezent nu au fost semnalate victime, potrivit sursei citate.

Misiunea este în dinamică.

