Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Stiri actuale
09-09-2025 | 16:47
×
Codul embed a fost copiat

Un incendiu puternic a izbucnit marți la un fânar din Grădina Zoologică București, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări masive de fum. Focul a cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați.  

autor
Aura Trif

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în prezent nu au fost semnalate victime, potrivit sursei citate.

Misiunea este în dinamică. 

O tânără de 19 ani a fost călcată de TIR când pleca de la Poliție, după un scandal între fratele și iubitul ei

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, zoo,

Dată publicare: 09-09-2025 16:33

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Stiri actuale
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

Procurorii anticorupție desfășoară marți percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București (ELCEN), precum și în alte șapte locații din Capitală și județul Ilfov. Sunt suspiciuni de corupție care fac obiectul anchetei.

Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine
Stiri actuale
Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine

Un tramvai a deraiat în Bucureşti, la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului, după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine.

Donarea de sânge generează o stare de bine care îi determină pe donatori să revină. Cum se explică științific această euforie
Stiri Sanatate
Donarea de sânge generează o stare de bine care îi determină pe donatori să revină. Cum se explică științific această euforie

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că experienţa sa profesională i-a arătat că numeroşi donatori de sânge resimt o stare de bine după actul donării.

Recomandări
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale
Stiri Politice
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.

Parlamentul European a adoptat o nouă lege. Statele UE, obligate să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030
Stiri externe
Parlamentul European a adoptat o nouă lege. Statele UE, obligate să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030

Parlamentul European a adoptat marți o lege care vizează reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special din industria fast fashion, potrivit AFP.

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024
Stiri Politice
Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28