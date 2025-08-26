„Uraganul nevăzut”: Niveluri alarmante de polen de ambrozie în aerul din România. Chiar și nealergicii pot fi afectați

26-08-2025 | 19:27
România este învăluită de un nor de polen în aceste zile, iar vârful va fi atins peste 2-3 zile. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa ploilor.

Daniel Preda

Anul acesta, alergicii au resimțit simptomele mai târziu, însă din cauza încărcăturii mari de granule din aer, inclusiv cei care nu se știu alergici pot fi afectați. Reacțiile pot fi confundate ușor cu o răceală, iar tratamentul trebuie prescris de un specialist.

În România se înregistrează cantități uriașe de polen în aer în aceste zile, potrivit monitorizării europene Copernicus. Aerul este cel mai încărcat cu polen dimineața, între orele 9 și 11, moment în care nu este recomandat să aerisim locuința sau să ne plimbăm în aer liber.

Inclusiv cei care nu se știu alergici la ambrozie pot fi afectați.

Carmen Panaitescu-Bunu, președinte Societatea Română de Alergologie: „Acest polen provoacă simptome chiar dacă sunt doar 5-6 granule pe metru cub. În momentul de față sunt peste 79 de granule și au fost zile cu 150, adică de 15 ori mai mult decât ceea ce poate provoca rău. E ca un uragan dat de această încărcătură.”

Care sunt simptomele alergiei la polen

Reacțiile alergice la polenul de ambrozie - nas înfundat, tuse, mâncărimi ale ochilor, nasului și gâtului - sunt adesea confundate cu o răceală și tratate greșit. De aceea este necesară o vizită la medicul alergolog.

Dr. Bianca Matiș, medic primar alergolog:Cel mai mic pacient testat de mine a fost un copil de zece luni, cu test pozitiv la polenul de ambrozie.”

Specialiștii spun că granulele de polen pot călători sute de kilometri. Sursa lor sunt terenurile necosite, pentru care polițiștii pot aplica amenzi. Sezonul înfloririi ambroziei se întinde, de obicei, pe parcursul lunilor august, septembrie și octombrie, dar anul acesta a început cu două săptămâni mai târziu.

