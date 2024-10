Zonele cu ambrozie pot fi raportate în aplicația „Let's do IT, România”. Inițial, se puteau semnala doar gunoaiele

Proiectul aparține asociației Let's do IT, România, care anul acesta a mobilizat 250.000 de voluntari pentru a colecta 2.400 de tone de gunoaie din mai multe zone din țară.

Aflăm mai multe chiar acum, de la Iulia Ionescu, în emisiunea iLike iT.

Valentin Krancevik, Let's do it, România: „De anul acesta, din luna iulie, am lansat din nou aplicația Let's do IT, România, numai că de această dată putem raporta și zonele cu ambrozie, pe lângă zonele cu deșeuri: De anul trecut avem și legislație în acest domeniu și ne bucurăm că putem aplica”

