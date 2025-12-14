Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital
Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.
”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 109, pe sensul spre Piteşti, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş, a avut loc un accident rutier produs între patru autovehicule”, a transmis, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic.
ISU Argeş a anunţat că au mai fost transportate la spital alte două persoane. În total, cinci persoane au fost duse la unităţi medicale.
