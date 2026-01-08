Accident mortal în Cluj. Un șofer a fugit de la fața locului după ce a lovit un pieton și a fost prins ulterior de polițiști

Un șofer de 36 de ani din județul Cluj a fost reținut după ce a fugit de la locul unui accident înfiorător. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Marți noapte, bărbatul ar fi lovit mortal un bărbat de 69 de ani care mergea pe marginea unui drum.

Suspectul le-a spus anchetatorilor că nu ar fi observat impactul și a continuat deplasarea. A oprit, însă, după câțiva zeci de metri și a scos trupul victimei de sub roțile mașinii, lucru surprins de o cameră de supraveghere.

În stare de șoc, individul a plecat fără să sune la 112. Un trecător l-a găsit pe bietul om fără suflare și a dat alarma.

Când au ajuns la fața locului, medicii au constatat decesul. Polițiștii l-au găsit pe șofer în Ceanu Mare, iar mașina în Cluj-Napoca.

Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

