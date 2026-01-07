Noi detalii despre moartea tânărului de la spitalul din Buzău. Prietenă: „Mi s-a spus că nu mai are nicio șansă”

Proteste violente la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Era internat de câteva zile cu o fractură la femur în urma unui accident rutier.

Revoltați, prietenii și apropiații îi acuză pe medici de neglijență. Jandarmii au intervenit pentru a-i potoli pe cei care protestau.

Medicii de la Spitalul de Urgență din Buzău s-au trezit cu zeci de oameni furioși la poartă. Ambulanțele care aduceau pacienți abia au reușit să intre.

Tânărul mort fusese rănit vineri, în localitatea Vernești. Era pasager pe locul din dreapta într-o mașină condusă de un prieten în vârstă de 20 de ani. Pentru că șoferul circula cu viteză în localitate, polițiștii au pornit în urmărirea lui. Speriat, acesta a pătruns pe sensul opus și a izbit frontal un vehicul, care circula regulamentar. Doi soți din Brașov care se aflau în mașina lovită au ajuns la spital.

La fel și tânărul de 25 de ani, care a rămas internat patru zile, pentru o operație programată pentru luni dimineață. Însă, cu câteva ore înainte de intervenție, a murit. Rudele acuză medicii că nu au intervenit la timp.

Ar fi avut un cheag

Denisa Avram, prietena tânărului mort: „Mi s-a spus că a avut un cheag, că s-a dus la plămâni, apoi mi s-a zis că a făcut infarct atunci pe pat când eram lângă el, după aia mi s-a spus că a avut două preinfarcturi unul după altul, că nu mai are nicio șansă."

Prieten: „Avea o fractură la femur, ceva foarte minor, a ajuns aici vineri, nu l-a băgat absolut nimeni în seamă, doctor de gardă nu a fost și nu sunt în continuare. Vrem și noi să știm dacă i s-a administrat anticoagulante și vrem să vedem și noi foaia de obsevație”.

Prieten: „Nu i-au făcut absolut nimic. Dimineață la 7 și un sfert am vorbit cu dânsul și la ora 10 s-a declarat decesul, cum este posibil așa ceva?"

Autopsia va fi efectuată joi, iar la ea va participa și un medic legist, solicitat de familie. Între timp, conducerea unității medicale a început verificările.

Sorin Pătrașcu, manager Spitalul Județean de Urgență Buzău: „Deocamdată, ancheta internă este la modul de a solicita informații, de a investiga ceea ce s-a întâmplat”.

Pentru că activitatea Unitătii de Primiri Urgențe să nu fie perturbată, echipele de jandarmi au rămas în curtea unității medicale.

