Anchetă la Spitalul de Urgență Buzău după decesul unui tânăr de 25 de ani. Zeci de oameni au protestat în curtea unității

Protest în curtea Spitalului de urgență din Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani - rănit într-un accident la sfârșitul săptămânii - a murit.

Bărbatul era internat și trebuia operat marți pentru o fractură la femur, dar a murit înainte de intervenție. Familia acuză medicii că nu l-au tratat corespunzător și nu l-au transferat la un spital din București.

Pentru ca protestul să nu blocheze accesul ambulanțelor în curte, a fost nevoie de intervenția jandarmilor. La spital a început o anchetă, însă necropsia va face mai multă lumină în acest caz.



Tânărul de 25 de ani a fost rănit vineri, în localitatea Vernești, într-un accident surprins de o cameră de supraveghere. Era pasager pe locul din dreaptă față, într-un autoturism condus de un prieten în vârstă de 20 de ani. Pentru că circula cu viteză în localitate, un echipaj de poliție a pornit în urmărire. Șoferul s-a speriat, a intrat pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

Cei doi soți, din Braşov, care se aflau în cealaltă mașină, au ajuns la spital. La fel și tânărul de 25 de ani, care a rămas internat, pentru operația programată pentru marți dimineață.

Denisa Avram – prietena tânărului mort: ”Am reușit să intru la el la urgențe, mi-a spus că vrea să meargă acasă că se simte bine, nu vrea să stea aici, i-am spus te rog rămâi aici ca să aibă grijă de tine. Ni s-a spus că are doar o fractură la femur, lucrurile sunt sub control, am întrebat necesită transport la București, trebuie să mergem cu el în altă parte și mi s-a răspuns că nu avem temei să facem transferul”.

La câteva zile de la internare, starea lui s-a înrăutățit. Luni, familia a aflat că a murit.



Denisa Avram: ”M-au chemat la ATI, eu am crezut că acolo îl stabilizează pentru operație, eu când am intrat la ATI omul meu era intubat, ventilat și toți doctorii se uitau la mine, iar eu am zis când intră în operație … și mi-au zis stai să vezi că a avut un cheag care s-a deplasat, că se putea întâmpla oricând”.

La spitalul din Buzău va fi deschisă o anchetă.

Adriana Bunilă – purt.cuv. SJU Buzău: ”După ce a fost evaluat în UPU pacientul a fost internat pe secția de ortopedie pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. Pe parcursul spitalizării pecientul a beneficiat de … imobilizare în aparat gipsat și a primit tratament specific respectiv anticoagulante, antialgice, antiinflamatoare. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”.



Zeci de prieteni și cunoscuți ai tânărului au protestat în curtea spitalui.

Pentru a nu bloca accesul ambulanțelor în curte a fost nevoie de intervenția jandarmilor. După mai multe ore, cei care protestau au fost scoși din curtea spitalului.



