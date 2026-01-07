Anchetă la Spitalul de Urgență Buzău după decesul unui tânăr de 25 de ani. Zeci de oameni au protestat în curtea unității

07-01-2026 | 08:16
Protest în curtea Spitalului de urgență din Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani - rănit într-un accident la sfârșitul săptămânii - a murit.

autor
Dan Oprea

Bărbatul era internat și trebuia operat marți pentru o fractură la femur, dar a murit înainte de intervenție. Familia acuză medicii că nu l-au tratat corespunzător și nu l-au transferat la un spital din București.

Pentru ca protestul să nu blocheze accesul ambulanțelor în curte, a fost nevoie de intervenția jandarmilor. La spital a început o anchetă, însă necropsia va face mai multă lumină în acest caz.

Tânărul de 25 de ani a fost rănit vineri, în localitatea Vernești, într-un accident surprins de o cameră de supraveghere. Era pasager pe locul din dreaptă față, într-un autoturism condus de un prieten în vârstă de 20 de ani. Pentru că circula cu viteză în localitate, un echipaj de poliție a pornit în urmărire. Șoferul s-a speriat, a intrat pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

Cei doi soți, din Braşov, care se aflau în cealaltă mașină, au ajuns la spital. La fel și tânărul de 25 de ani, care a rămas internat, pentru operația programată pentru marți dimineață.

Denisa Avram – prietena tânărului mort: ”Am reușit să intru la el la urgențe, mi-a spus că vrea să meargă acasă că se simte bine, nu vrea să stea aici, i-am spus te rog rămâi aici ca să aibă grijă de tine. Ni s-a spus că are doar o fractură la femur, lucrurile sunt sub control, am întrebat necesită transport la București, trebuie să mergem cu el în altă parte și mi s-a răspuns că nu avem temei să facem transferul”.

arestat
Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă

La câteva zile de la internare, starea lui s-a înrăutățit. Luni, familia a aflat că a murit.

Denisa Avram: ”M-au chemat la ATI, eu am crezut că acolo îl stabilizează pentru operație, eu când am intrat la ATI omul meu era intubat, ventilat și toți doctorii se uitau la mine, iar eu am zis când intră în operație … și mi-au zis stai să vezi că a avut un cheag care s-a deplasat, că se putea întâmpla oricând”.

La spitalul din Buzău va fi deschisă o anchetă.

Adriana Bunilă – purt.cuv. SJU Buzău: ”După ce a fost evaluat în UPU pacientul a fost internat pe secția de ortopedie pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. Pe parcursul spitalizării pecientul a beneficiat de … imobilizare în aparat gipsat și a primit tratament specific respectiv anticoagulante, antialgice, antiinflamatoare. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”.

Zeci de prieteni și cunoscuți ai tânărului au protestat în curtea spitalui.

Pentru a nu bloca accesul ambulanțelor în curte a fost nevoie de intervenția jandarmilor. După mai multe ore, cei care protestau au fost scoși din curtea spitalului.

Sursa: Pro TV

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă
Stiri actuale
Bărbatul din Republica Moldova care și-a ucis fratele într-o casă din Cluj a fost arestat. Detalii șocante din anchetă

Un cetățean din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru omor, după ce și-ar fi ucis fratele mai mare. Bărbatul a fost prins în stare de ebrietate și cu hainele pătate de sânge. Cei doi locuiau în aceeași casă, în județul Cluj.

Intervenție dificilă a pompierilor în Capitală: un tânăr de 21 de ani a căzut într-o casetă de termoficare
Stiri actuale
Intervenție dificilă a pompierilor în Capitală: un tânăr de 21 de ani a căzut într-o casetă de termoficare

Un tânăr de 21 de ani care trăiește pe străzi a fost salvat de pompieri după o intervenție dificilă, în Sectorul 5 al Capitalei.

Un cuplu a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit de un gard, pe un bulevard din Bistrița
Stiri actuale
Un cuplu a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla s-a izbit de un gard, pe un bulevard din Bistrița

Accident grav, marți noapte, pe un bulevard din Bistrița. Un șofer în vârstă de 38 de ani, care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe sensul opus, unde a pus un copac la pământ, apoi s-a izbit de un gard.

WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini
Stiri externe
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT.

 

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi
Stiri externe
Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Ninsorile și gerul au adus un val de probleme în mai multe țări din vestul, centrul și chiar sudul Europei. Zăpezile au îngreunat traficul rutier, feroviar și aerian în Olanda, Belgia și Franța.

