Accident grav în județul Neamț. Șase persoane, între care doi copii, au fost duse de urgență la spital. FOTO

Şase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs la Roman, judeţul Neamţ, în acesta fiind implicate trei autoturisme.

Accidentul rutier s-a produs în municipiul Roman, fiind implicate trei autoturisme, în care se aflau nouă persoane. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman, SAJ şi IPJ.

IPJ Neamț

”La sosirea forţelor de intervenţie trei persoane din două autoturisme erau încarcerate. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialelor, au acţionat pentru scoaterea celor trei persoane din autoturisme: o fetiţă de 9 ani şi două femei de 40 şi 48 ani. Cele trei victime au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ şi ulterior au fost transportate la spital”, a transmis ISU Neamţ.

Alte trei persoane (un băiat de 16 ani, o femeie de 40 de ani şi un bărbat de 45 de ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate şi transportate la spital de către echipajele medicale.

