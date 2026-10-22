”În această dimineaţă, 22 octombrie 2026, în jurul orei 05:00, printr-un apel la Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iaşi a fost sesizat cu privire la producerea unui grav accident rutier în localitatea Soci, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi, în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism”, a anunţat ISU Iaşi, citat de News.ro.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, respectiv două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu 13 cadre militare, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care unul de tip C, cu medic.

În urma accidentului rutier, autoutilitara, care transporta piese auto, a fost cuprinsă de un incendiu generalizat, pompierii militari intervenind pentru stingerea flăcărilor şi prevenirea extinderii acestora.

În urma intervenţiei şi a evaluării efectuate la faţa locului, au fost identificate trei victime. Două persoane, respectiv şoferii celor două vehicule implicate, au fost declarate decedate.

Cea de-a treia victimă, conştientă, dar cu politraumatisme, a fost evaluată şi preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, de tip C.

Incendiul produs la autoutilitară a fost lichidat, iar intervenţia echipajelor medicale la locul evenimentului s-a încheiat.

În continuare, pompierii militari acţionează pentru înlăturarea efectelor negative ale accidentului şi ale incendiului, precum şi pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a producerii altor situaţii de urgenţă.

Cauzele şi împrejurările producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite de către instituţiile abilitate, în urma cercetărilor efectuate.