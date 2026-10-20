Un accident rutier grav s-a produs pe DN 7, în localitatea Buftea, județul Ilfov, în urma coliziunii dintre un microbuz și un ansamblu de vehicule. Două persoane au murit, iar alte trei au suferit leziuni grave.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, la data de 20 octombrie, cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele verificări, a reieșit că microbuzul și ansamblul de vehicule se deplasau pe DN 7, dinspre Buftea către Chitila. Conform cercetărilor preliminare, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din fața sa.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările și condițiile în care s-a produs tragedia.

În urma accidentului, circulația rutieră în zonă a fost restricționată. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului și să manifeste prudență în trafic.