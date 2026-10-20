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Accidentul a avut loc în jurul orei 20, pe un bulevard intens circulat, în zona Bucur-Obor. La volanul autocarului era un bărbat de 50 de ani, cetățean străin, care, probabil, nu a văzut pietonul la timp. Femeia ar fi încercat să traverseze printr-un loc nepermis.

Tineri: „Autocarul de acolo, pe avarii, ar fi dat peste persoană.” (...)

„A încercat să traverseze de acolo, autocarul nu l-a văzut.”

Victima, în vârstă de 43 de ani, era o femeie fără adăpost, care obișnuia să doarmă în pasajul din zonă. Polițiștii au identificat-o după actele găsite în punga pe care o avea.

Bărbat: „Dormea la pasaj, este amărâtă. A vrut să traverseze strada și autocarul venea cu viteză. Eram pe partea cealaltă când s-a întâmplat.”

Autocarul nu avea pasageri în momentul accidentului. Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost 0. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.