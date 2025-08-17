Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital

17-08-2025 | 18:58
accident
isu Giurgiu

Un accident în lanţ, în care au fost implicate şase autovehicule, a avut loc duminică după-amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu.

Ioana Andreescu

În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital.

Evenimentul rutier a avut loc duminică după-amiază, pe DN 6, în zona localităţii Gorneni din judeţul Giurgiu, unde cinci autoturisme şi o autoutilitară s-au ciocnit. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, trei autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

În urma accidentului, patru persoane au fost rănite.

Este vorba despre două femei, cu vârste de 57 şi 72 de ani, şi doi bărbaţi de 60 şi 74 de ani. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la un spital din Capitală, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Sursa: News.ro

