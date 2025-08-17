Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului

17-08-2025 | 08:01
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de duminică pe DN 6, în apropierea gării din Orșova. În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă.

Sabrina Saghin

La fața locului au intervenit de urgență pompierii mehedințeni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Orșova.

În urma impactului, motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator, echipajele medicale începând imediat manevrele de resuscitare pentru a-i salva viața.

