Accident grav la Orșova între un autocar, un autotren și o motocicletă. Motociclistul a fost resuscitat la fața locului

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de duminică pe DN 6, în apropierea gării din Orșova. În eveniment au fost implicate un autotren, un autocar și o motocicletă.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii mehedințeni, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Orșova.

În urma impactului, motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator, echipajele medicale începând imediat manevrele de resuscitare pentru a-i salva viața.

