Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante

14-08-2025 | 18:06
O familie cu doi copii din Iași, pornită în concediu cu mașina, a fost implicată într-un grav accident rutier, la ieșirea din localitatea Târgu Frumos. O cameră de bord a surprins nenorocirea.  

Mariana Apostoaie

Mașina tracta o rulotă și, după o curbă ușoară, aceasta a intrat în derapaj. Ambele vehicule au ajuns, apoi, cu viteză, într-un tir care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului puternic, autoturismul familiei a luat foc. Tatăl, pasager pe locul din față, a murit pe loc. Soția, aflată la volan, și cele două fetițe, de 8 și 14 ani, au ajuns în stare gravă la spital.

Șoferița a suferit arsuri pe corp și la nivelul căilor aeriene. Medicii fac tot posibilul să salveze cele trei victime. Polițiștii continuă cercetările.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, accident mortal, rulota, bărbat mort,

Dată publicare: 14-08-2025 17:27

