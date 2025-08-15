Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit

15-08-2025 | 13:37
Shutterstock

Un motociclist, în vârstă de 17 ani, a decedat vineri, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism pe DJ 507, în afara localităţii Gostinu, şoferul maşinii, un tânăr de 22 de ani, fiind transportat la spital.

Sabrina Saghin

Poliţiştii spun că motociclistul nu ar fi adaptat viteza în curbă şi ar fi intrat în coliziune cu autoturismul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, precizează IPJ Giurgiu.

„La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ şi Poliţia. În sprijin, a fost solicitat şi elicopterul SMURD. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia", informează ISU Giurgiu.

Şoferul maşinii, în vârstă de 22 ani, a fost preluat de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări. 

Sursa: Agerpres

