Accident pe un pod din centrul Timișoarei, cu răniți. O mașină, la un pas să cadă în Bega. Ce s-a găsit într-un portbagaj

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană.

Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente ascuțite.

Anchetatorii iau în calcul varianta ca accidentul de pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. La locul accidentului s-au adunat imediat mai mulţi bărbaţi de etnie romă, astfel că jandarmii au intervenit rapid.

De asemenea, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pe bancheta uneia dintre maşinile implicate în accident au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Pagubele făcute Podului Mihai Vteazul, în urma accidentului, sunt cu atât mai însemnate cu cât acesta este unul dintre podurile istorice ale Timişoarei. Situat la capătul bulevardului Mihai Viteazul, podul a fost construit în 1913-1914, pe locul unui pod de lemn ce funcţionase neîntrerupt din 1718 şi care fusese ranforsat în 1898, potrivit News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













