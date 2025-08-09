Accident pe un pod din centrul Timișoarei, cu răniți. O mașină, la un pas să cadă în Bega. Ce s-a găsit într-un portbagaj

09-08-2025 | 21:58
accident pod timisoara
IPJ Timiș

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană.

Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente ascuțite.

Anchetatorii iau în calcul varianta ca accidentul de pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. La locul accidentului s-au adunat imediat mai mulţi bărbaţi de etnie romă, astfel că jandarmii au intervenit rapid.

De asemenea, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pe bancheta uneia dintre maşinile implicate în accident au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Pagubele făcute Podului Mihai Vteazul, în urma accidentului, sunt cu atât mai însemnate cu cât acesta este unul dintre podurile istorice ale Timişoarei. Situat la capătul bulevardului Mihai Viteazul, podul a fost construit în 1913-1914, pe locul unui pod de lemn ce funcţionase neîntrerupt din 1718 şi care fusese ranforsat în 1898, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme.

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav în timpul sesiunii de calificări de la Super Rally Timișoara.

Un accident dramatic s-a petrecut lângă orașul Cracovia din Polonia. O dubă a fost spulberată de un tren de pasageri.

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

