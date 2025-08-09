Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav în timpul sesiunii de calificări de la Super Rally Timișoara.

Mașina condusă de acesta a fost avariată grav, după ce a rupt un parapet din beton și a fost proiectată într-un alt autovehicul aflat la încărcat.

Copilotul a fost transportat de urgență la spital.

Super Rally la Timișoara, într-o ediție dedicată lui Mihai Leu

Pe 8 și 9 august, Timișoara găzduiește o nouă etapă a Campionatului Național de Super Rally powered by Superbet. Evenimentul, aflat la a treia ediție în orașul de pe Bega, aduce 26 de piloți de top din întreaga țară care vor concura pe un traseu urban spectaculos, cu startul în Piața Iancu Huniade și parcul service în parcarea Modex.

Raliul este dedicat fondatorului competiției, Mihai Leu, o legendă a motorsportului românesc.

Circuitul temporar traversează Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi parcursă de trei ori, testând viteza, tehnica și anduranța piloților.

Accesul publicului este gratuit, iar zona centrală a orașului se transformă într-un adevărat festival dedicat pasionaților de motorsport. Evenimentul debutează în seara de 8 august, la ora 20:00, în Piața Libertății, cu deschiderea oficială și prezentarea echipajelor.

Sâmbătă, 9 august, sunt programate sesiunile de antrenamente, recunoașteri și manșele oficiale, începând cu ora 14:00. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Competiția este organizată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), cu sprijinul Profi, AMC Racing și Superbet, alături de partenerii: Visit Timiș, Consiliul Județean Timiș, Agenția Națională pentru Sport, UniCredit Leasing, Omniasig, Iulius Town, A24 Assistance, Ibis Hotels, United Media și Ados Fresh.

