Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

Stiri actuale
09-08-2025 | 11:12
×
Codul embed a fost copiat

Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav în timpul sesiunii de calificări de la Super Rally Timișoara.

autor
Claudia Alionescu

Mașina condusă de acesta a fost avariată grav, după ce a rupt un parapet din beton și a fost proiectată într-un alt autovehicul aflat la încărcat.

Copilotul a fost transportat de urgență la spital. 

Super Rally la Timișoara, într-o ediție dedicată lui Mihai Leu

Pe 8 și 9 august, Timișoara găzduiește o nouă etapă a Campionatului Național de Super Rally powered by Superbet. Evenimentul, aflat la a treia ediție în orașul de pe Bega, aduce 26 de piloți de top din întreaga țară care vor concura pe un traseu urban spectaculos, cu startul în Piața Iancu Huniade și parcul service în parcarea Modex.

Raliul este dedicat fondatorului competiției, Mihai Leu, o legendă a motorsportului românesc.

Citește și
Mihai Leu a fost înmormântat
Mihai Leu a fost înmormântat acasă, la Hunedoara, în ropote de aplauze și zgomotul motoarelor mașinilor de curse

Circuitul temporar traversează Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo, iar fiecare manșă cronometrată va fi parcursă de trei ori, testând viteza, tehnica și anduranța piloților.

Accesul publicului este gratuit, iar zona centrală a orașului se transformă într-un adevărat festival dedicat pasionaților de motorsport. Evenimentul debutează în seara de 8 august, la ora 20:00, în Piața Libertății, cu deschiderea oficială și prezentarea echipajelor.

Sâmbătă, 9 august, sunt programate sesiunile de antrenamente, recunoașteri și manșele oficiale, începând cu ora 14:00. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Competiția este organizată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), cu sprijinul Profi, AMC Racing și Superbet, alături de partenerii: Visit Timiș, Consiliul Județean Timiș, Agenția Națională pentru Sport, UniCredit Leasing, Omniasig, Iulius Town, A24 Assistance, Ibis Hotels, United Media și Ados Fresh.

Amfiteatrul antic de la Sarmizegetusa, redeschis după 12 ani de lucrări. Cât costă un bilet

Sursa: StirilePROTV

Etichete: accident, mihai leu, fiu,

Dată publicare: 09-08-2025 10:56

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Mihai Leu, un ultim mesaj: Drumul meu pe acest pământ s-a încheiat. Viaţa a fost pentru mine o luptă frumoasă
Stiri actuale
Mihai Leu, un ultim mesaj: Drumul meu pe acest pământ s-a încheiat. Viaţa a fost pentru mine o luptă frumoasă

Campionul la box şi raliu Mihai Leu a murit marți și a fost înmormântat vineri, la Hunedoara. Sâmbătă, pe pagina de Facebook a marelui sportiv a fost postat un mesaj emoţionant, în care mulţumeşte familiei, fanilor și medicilor care l-au îngrijit.

 

Mihai Leu a fost înmormântat acasă, la Hunedoara, în ropote de aplauze și zgomotul motoarelor mașinilor de curse
Stiri actuale
Mihai Leu a fost înmormântat acasă, la Hunedoara, în ropote de aplauze și zgomotul motoarelor mașinilor de curse

În ropote de aplauze și în zgomotul motoarelor mașinilor de curse turate la maximum – așa a fost condus pe ultimul drum, acasă, în Hunedoara, marele campion Mihai Leu.

Ce scrie la intrarea în clădirea unde a fost depus sicriul lui Mihai Leu, în Hunedoara natală
Stiri actuale
Ce scrie la intrarea în clădirea unde a fost depus sicriul lui Mihai Leu, în Hunedoara natală

Mihai Leu s-a întors acasă, la Hunedoara, pentru totdeauna. Marele campion a fost așteptat și aplaudat de sute de oameni, care au vrut să-i aducă, astfel, un ultim omagiu.

Mihai Leu va fi înmormântat în oraşul său natal, Hunedoara. „Un om care a inspirat prin fiecare luptă”
Stiri actuale
Mihai Leu va fi înmormântat în oraşul său natal, Hunedoara. „Un om care a inspirat prin fiecare luptă”

Fostul campion mondial la box Mihai Leu, care a încetat din viaţă la vârsta de 57 de ani, va fi înmormântat, vineri, în oraşul său natal, Hunedoara, au anunţat membrii familiei, miercuri, pe pagina de Facebook a marelui sportiv.

Când va fi înmormântat Mihai Leu. Sicriul va fi depus la Sala Teatrului din Hunedoara
Stiri actuale
Când va fi înmormântat Mihai Leu. Sicriul va fi depus la Sala Teatrului din Hunedoara

O veste tristă a îndurerat România: a murit Mihai Leu, primul campion mondial din istoria boxului profesionist românesc și campion național la raliuri. Avea doar 57 de ani.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12