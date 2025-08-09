Accident între două autoturisme pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane, între care trei copii, transportate la spital

09-08-2025 | 19:18
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme.

Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura apoi pe un singur fir, alternativ.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN Centura Bucureşti, în zona localităţii Glina, judeţul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme.

”În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori şi 2 adulţi), care urmează a fi transportate la spital”, a transmis sursa citată.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea Poliţiei. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 20:00.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-08-2025 19:04

