Accident grav în Suceava. Doi copii și o femeie au ajuns la spital, după ce un șofer a pierdut controlul volanului

Stiri actuale
08-09-2025 | 10:00
Accident Suceava
ISU Suceava

Trei pietoni, între care doi copii, au ajuns la spital, luni dimineaţă, după ce au fost loviţi de un autoturism al cărui şofer a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, pe o stradă din municipiul Suceava.

autor
Claudia Alionescu

Accidentul rutier în urma căruia trei persoane au fost rănite a avut loc luni dimineaţă, in cartierul Obcini din municipiul Suceava.

Un autoturism a derapat, a ieşit de pe carosabil şi a lovit trei pietoni.

Victimele sunt doi copii cu vârste de şapte şi zece ani şi o femeie de 35 de ani.

Victimele, conştiente, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la un unitatea de primiri urgenţe Suceava.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.

România este în continuare campioană a Uniunii Europene în ceea ce privește numărul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere.

Un liceu din Timișoara a deschis anul școlar duminică. Profesorii protestează în ziua în care ar trebui să fie festivitatea

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-09-2025 09:58

