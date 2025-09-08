Accident grav în Suceava. Doi copii și o femeie au ajuns la spital, după ce un șofer a pierdut controlul volanului
Trei pietoni, între care doi copii, au ajuns la spital, luni dimineaţă, după ce au fost loviţi de un autoturism al cărui şofer a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, pe o stradă din municipiul Suceava.
Accidentul rutier în urma căruia trei persoane au fost rănite a avut loc luni dimineaţă, in cartierul Obcini din municipiul Suceava.
Un autoturism a derapat, a ieşit de pe carosabil şi a lovit trei pietoni.
Victimele sunt doi copii cu vârste de şapte şi zece ani şi o femeie de 35 de ani.
Victimele, conştiente, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la un unitatea de primiri urgenţe Suceava.
Poliţia urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.
România este în continuare campioană a Uniunii Europene în ceea ce privește numărul persoanelor decedate în urma accidentelor rutiere.
