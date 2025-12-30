Unde va ninge de Anul Nou. Temperaturile vor coborî și sub -10 grade Celsius

30-12-2025 | 07:41
Meteorologii au emis marți mai multe coduri galbene de viscol. În plus, revin și ninsorile.

autor
Daniel Nițoiu

Codurile de vreme rea au fost extinse și către alte patru județe din sud. Acestea sunt Dolj, Olt, Teleorman și Mehedinți. Pe aici, spun meteorologii, vântul va sufla cu 70 km/h la rafală și prin orașe.

Este o viteză destul de mare, o confirmă și pompierii, care au numărat zeci de intervenții în ultimele 24 de ore, în condiții de vânt asemănătore.

Tot de marți revin și ninsorile, treptat, în regiunile din nordul țării. Mai apoi vor cuprinde întreaga jumătate de nord a țării și vor afecta aceste zone până pe 3 ianuarie și temperaturilor vor continua să scadă în aceste condiții, pentru că vine o masă de aer de origini polare peste România.

Temperaturile vor scădea în cursul nopții la -12 prin depresiunile din estul Transilvaniei, dar se vor apropia de pragul gerului prin zonă, așa că plănuiți cu mare grijă orice drum pe care îl faceți în această perioadă.

Sursa: Pro TV

ninsoare, viscol, vreme rea

30-12-2025 07:41

