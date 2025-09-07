Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit

Doi studenți din Argeș au sfârșit cumplit duminică dimineață, în urma unui impact frontal între autoturismele pe care le conduceau. O fată, pasageră într-una dintre mașini, este acum în spital.

Tragedia a avut loc în comuna Budeasa din Argeș. O cameră de supraveghere a surprins momentele de dinaintea accidentului. În imagini se vede mașina unui tânăr de 23 de ani, care a ajuns pe sensul opus după ce ar fi intrat cu viteză într-o curbă. Cel mai probabil nu a reușit să redreseze autoturismul și a izbit frontal autoturismul care circula regulamentar.

Șoferul de 23 de ani, student la Academia Navală, a murit pe loc. Pe locul din dreapta se afla prietena lui de 21 de ani, care a fost transportată la spital cu răni ușoare.

Celălalt șofer, de 21 de ani, a murit câteva momente mai târziu, în ambulanță. Era student la medicină la Craiova și mergea să susțină un examen.

În acest caz se fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













