Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit

Stiri actuale
07-09-2025 | 19:08
accident arges politia
Pro TV

Doi studenți din Argeș au sfârșit cumplit duminică dimineață, în urma unui impact frontal între autoturismele pe care le conduceau. O fată, pasageră într-una dintre mașini, este acum în spital.

autor
Ana Maria Barbu

Tragedia a avut loc în comuna Budeasa din Argeș. O cameră de supraveghere a surprins momentele de dinaintea accidentului. În imagini se vede mașina unui tânăr de 23 de ani, care a ajuns pe sensul opus după ce ar fi intrat cu viteză într-o curbă. Cel mai probabil nu a reușit să redreseze autoturismul și a izbit frontal autoturismul care circula regulamentar.

Șoferul de 23 de ani, student la Academia Navală, a murit pe loc. Pe locul din dreapta se afla prietena lui de 21 de ani, care a fost transportată la spital cu răni ușoare.

Celălalt șofer, de 21 de ani, a murit câteva momente mai târziu, în ambulanță. Era student la medicină la Craiova și mergea să susțină un examen.

În acest caz se fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește și
accident
Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, studenti, arges,

Dată publicare: 07-09-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Doi tineri au murit după ce s-au izbit frontal într-o curbă, în Argeș. O fată de 21 de ani a ajuns la spital
Stiri actuale
Doi tineri au murit după ce s-au izbit frontal într-o curbă, în Argeș. O fată de 21 de ani a ajuns la spital

Doi tineri de 21 și 24 de ani au murit într-un grav accident rutier, după ce mașina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă, în Argeș.

Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița
Stiri actuale
Motociclist de 33 de ani, mort într-un accident cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, în Dâmbovița

Tragedie pe un drum din județul Dâmbovița după ce motocicletă unui bărbat de 33 de ani s-a ciocnit cu un autoturism.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fiii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Șase adulți și cinci minori au fost implicați într-un tragic accident rutier în Ialomița. A fost activat Planul Roșu
Stiri actuale
Șase adulți și cinci minori au fost implicați într-un tragic accident rutier în Ialomița. A fost activat Planul Roșu

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.

Accident grav pe o trecere de pietoni la Reșița: Bărbat de 75 de ani, lovit în plin de o șoferiță din Belgia
Stiri actuale
Accident grav pe o trecere de pietoni la Reșița: Bărbat de 75 de ani, lovit în plin de o șoferiță din Belgia

Scene șocante s-au derulat pe o trecere de pietoni din Reșița unde un bărbat de 75 de ani a fost lovit în plin de o mașină.

Recomandări
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum
Stiri Politice
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"

Premierul Ilie Bolojan a atras, duminică, atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ" şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice.

Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”
Stiri actuale
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28