Bărbatul care conducea autoturismul avea 68 de ani şi a murit în urma accidentului rutier, relatează News.ro.

"În acest moment traficul rutier în zonă este restricţionat pe ambele sensuri, până la finalizarea cercetărilor. Rugăm conducătorii auto care tranzitează zona să dea dovadă de răbdare şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri", a transmis IPJ Caraş-Severin.

Poliţiştii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.