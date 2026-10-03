El a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, scrie News.ro.

Polițistul a refuzat testarea

”Un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un scuar metalic median. În urma evenimentului au rezultat pagube materiale. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, a transmis, sâmbătă, IPJ Constanţa.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Polițistul este cercetat penal

”Precizăm faptul că persoana în cauză are gradul profesional de comisar-şef de poliţie şi se află încadrată pe o funcţie de execuţie la nivelul Serviciului Siguranţă Transporturi, fiind în timpul liber la momentul producerii evenimentului”, a mai precizat IPJ Constanţa.

Imediat după producerea accidentului, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa a dispus declanşarea de verificări interne, fiind demarată cercetarea disciplinară faţă de comisarul-şef.