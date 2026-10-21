Bărbatul de 28 de ani și fosta iubită, de 20 de ani, din Craiova, au avut o relație de câteva luni.

După despărțire, suspectul nu a putut accepta că tânăra nu vrea să reia povestea de iubire. Potrivit polițiștilor, zile întregi a urmărit-o pe străzile din cartierul ei și a amenințat-o cu violență.

La un moment dat, a ajuns la apartamentul unde tânăra locuia cu mama ei. Fosta iubită nu era acasă, iar între individ și femeia de 47 de ani a izbucnit cearta. Individul ar fi început să o amenințe pe mamă, apoi a lovit-o și a părăsit locuința.

Victima și fiica ei au anunțat poliția. Iar individul a fost prins imediat și reținut. În plus, este obligat să poarte brățară electronică de monitorizare, printr-un ordin de protecție provizoriu.

Astăzi se va cere arestarea lui preventivă, pentru lovire, amenințare și hărțuire.