"În cursul zilei de astăzi, 20 octombrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa au emis ordine de protecţie provizorii extinse, cu monitorizare electronică, cu privire la 7 persoane, profesoara şi 6 elevi. Elevul de 13 ani se află în continuare internat la o clinică de specialitate", a precizat reprezentanta IPJ Bistriţa-Năsăud, potrivit Agerpres.

Ordinele au fost emise după ce părinţii copiilor au solicitat luarea unor măsuri suplimentare de protecţie faţă de atacator, în condiţiile în care miercuri elevii se vor întoarce fizic la şcoală, după ce în cursul zilei de marţi au urmat cursuri online.

Printre elevii pentru care a fost emis ordin provizoriu de protecţie se numără băiatul pe care atacatorul l-a vizat în primul rând, cel mai probabil din motive rasiale, dar şi colegul care a sărit în apărarea lui şi s-a ales cu numeroase leziuni, fiind externat ulterior cu recomandări medicale.

Minorul de 13 ani care a comis atacul cu cuţitul se află în prezent internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, fiind însoţit de mamă.

Anchetatorii verifică dacă mesajele și postările apărute în mediul online au fost scrise chiar de atacator înainte de incidentul din școală. În ele era detaliat un plan inspirat dintr-un alt atac petrecut la o școală din Rusia și erau nominalizați patru elevi. Procurorii spun că elevul de 13 ani a acționat premeditat și avea tendințe de radicalizare. În clasa elevului, polițiștii au avut chiar recent activități de prevenire a bullyingului și violenței.

Deocamdată, anchetatorii nu l-au putut audia pe băiat. Procurorii au constatat că nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări. Profesoara rănită a fost operată și este în stare stabilă, iar elevul rănit a fost externat.