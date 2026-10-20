Se pare că indivizii aveau de „rezolvat” un conflict mai vechi cu cei trei șoferi ale căror mașini le-au avariat. Din fericire însă, aceștia nu au avut de suferit. Unul dintre ei a sunat la 112 în timpul scenelor violente. Așa a ajuns cazul în atenția polițiștilor, care au aplanat conflictul.

Ulterior, au identificat alți doi suspecți, implicați în scandal. Bărbații, de 24 și 37 de ani, au fost plasați sub control judiciar.

Cât despre indivizii care au deschis focul, oamenii legii i-au reținut, inițial, pentru 24 de ore. Apoi, instanța a decis că își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii.

Până în prezent, anchetatorii au găsit doar una dintre cele două arme - un pistol cu muniție letală, de calibrul 9 milimetri.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru folosirea unei arme fără drept, distrugere și tulburarea ordinii publice.