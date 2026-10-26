Asta pentru că, pe drumul respectiv, șoferii se comportă ca pe autostradă, deși sunt alte reguli și limite de viteză.

Pe drumul expres Craiova - Pitești, viteza maximă admisă este de 120 de kilometri pe oră, față de 130, cât e limita pe autostradă. În plus, sunt zone cu restricții unde limita coboară și mai mult.

Polițist: „Ați fost surprins că ați depășit regimul legal de viteză, 135 km/h pe un sector cu limită de 120.”

Ca acest șofer, au fost și alții care au apăsat prea tare accelerația.

Șoferi:

„M-au surprins, încerc să fiu atent.” (...)

„Da, neatenție. Nu am depășit viteza legală cu foarte mult. 5 sau 10 km, se mai întâmplă.”

„135, ceva de genul, m-au prins pe depășire, am și văzut mașina acolo în spate, m-a prins pe depășire, era 135, 136, ceva de genul.”

În plus, drumul expres nu este prevăzut cu bandă de urgență, așa că mulți șoferi opresc pur și simplu pe marginea șoselei. Tocmai această greșeală a dus la producerea mai multor accidente grave.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Acostamentul este folosit în mod necorespunzător. Opresc să își scoată câinele la plimbare, opresc să ia ceva din portbagaj. Dacă opresc pentru o problemă, nu semnalizează corespunzător, nu pun luminile de avarie, triunghiuri sau nu anunță pentru a interveni colegii noștri în cel mai scurt timp.”

Potrivit polițiștilor, în ultimul an, pe această șosea s-au produs 26 de accidente grave, în urma cărora 7 persoane au murit și alte 19 au fost rănite.