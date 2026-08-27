Iar pe termen lung, depășirea vitezei va fi sancționată automat cu ajutorul unor camere inteligente.

O fetiță de 10 ani din Teleorman luptă acum pentru viața ei la Spitalul Marie Curie din București, după ce a fost lovită de un șofer care circulă cu viteză.

Ce sunt „covoarele roșii”

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care fetița traversa strada printr-un loc nepermis, iar șoferul, care circula cu o viteză peste limita legală, nu a mai putut evita impactul.

Pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza, mai ales în mediul rural, în 145 de localități apar la intrare și la ieșire, marcaje speciale roșii, printr-un proiect finanțat prin PNRR.

Șofer: Măcar te atenționează la intrare într-o localitate ca să reduci viteza. Automat faci, până la urmă dacă ăla zâmbește te gândești că ai fi la semafor, trece șoferul pe roșu. Și ai intenția de a pune piciorul și a încetini viteza.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: Se numesc măsuri de calmare a traficului. Pe aceste covoare roșii, care au și o structură cauciucată, deci favorizează frânarea dacă cineva vrea să frâneze, sunt trasate niște linii zig-zag pe margine numite dinți de dragon, care și ele pot să te determine să reduci viteza, iar în localități sunt montate pe niște console, sunt montate sonde de trafic cu niște fețe care schimbă expresia în funcție de viteza pe care o ai.

Sute de camere inteligente prin PNRR

Un alt proiect finanțat prin PNRR, care ar putea ajuta și la sancționarea șoferilor care nu respectă legea, prevede instalarea a 400 de camere inteligente, pe autostrăzi și drumuri naționale.

Corespondent ȘtirileProTV: În momentul în care un șofer va trece pe lângă prima cameră, sistemul va înregistra numărul de înmatriculare, viteza de deplasare dar și ora exactă. Când aceeași mașină va ajunge la următoarea cameră, sistemul va înregistra din nou momentul. Cunoscând distanța dintre cele două radare și timpul în care șoferul a parcurs-o, va putea calcula viteza medie. Astfel, chiar dacă șoferul va încetini înainte de a doua cameră, sistemul va arăta cu ce viteză a parcurs întregul tronson.

Deocamdată însă, proiectul este în faza de licitație.