În schimb, fiecare kilometru parcurs peste limita legală, crește riscul unui accident rutier grav. Timpul de reacție este mai mic, iar distanța de frânare mai mare.

La început, depășirea limitei de viteză pare să îi aducă un avantaj de timp șoferului care accelerează. Pe porțiunile libere, acesta câștigă câteva secunde. Doar că pe orice traseu pot apărea obstacole care schimbă rapid ritmul.

La un moment dat poate apărea un semafor. Pentru că circulă în localitate - e nevoit să cedeze trecerea unor pietoni. După alți kilometri, nimerește într-o coloană formată în apropierea unor lucrări ori pe un sector cu multe curbe și este nevoit să încetinească. Astfel, timpul câștigat prin accelerare se pierde treptat, iar la destinație diferența dintre cel care a depășit viteza și cel care a condus regulamentar este foarte mică.

Este și concluzia unui studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota. Analiza a mii de deplasări arată că un șofer care parcurge în medie 46 de kilometri pe zi câștigă doar 54 de secunde atunci când depășește viteza legală de deplasare.

Corespondent Pro TV: „Rezultatele au mai arătat că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit viteza legală cel puțin o dată pe parcursul traseului. Și când au apăsat accelerația au încălcat legea aproape 12% din timpul petrecut la volan. Chiar dacă ajung la destinație mai devreme cu puțin timp, specialiștii avertizează că riscul producerii unui accident este tot mai mare.”

Ban Costel, instructor conducere defensivă: „Dacă suntem cumva distrași timpul de reacție poate să crească, de asemenea timpul de reacție e influențat și de oboseală. Pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual de restrânge. Ochiul vede obstacolul, trasmite informația creierului și abia apoi comanda creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe franza, timp în care mașina nu stă. La 50 de km/ora distanță de frânare este între 8 și 12 m și apoi în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește.”

De altfel, șoferii recunosc că se grăbesc de multe ori și ignoră limitele legale.

Reporter: „Ați luat vreo amendă pentru viteză?”.

﻿Șofer: „Da, ți se pare că reduci din timp dar de fapt, dar cu atâta trafic și semafoare, tot în același timp poți să ajungi.”

În ultimul an, la nivel național au fost amendați peste 830.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale. 60.000 dintre ei au rămas și fără permis de conducere. Cea mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 280 de km/oră.