Autoritățile din Ungaria au anunțat că în Austria a început să plouă, precipitațiile prognozate pentru ziua de vineri fiind chiar abundente, iar asta înseamnă că nivelul Dunării ar trebui să crească chiar din acest weekend, scrie publicația maghiară Index.

Direcția Generală Națională de Gospodărire a Apelor (OVF) din Ungaria a precizat că ploile care au început să cadă în bazinul hidrografic al Dunării din Austria ar putea fi chiar semnificative, depășind vineri și 20 de milimetri, în bazinele hidrografice ale râurilor Inn, Traun și Enns, potrivit ultimele prognoze meteorologice.

Ungurii se așteaptă la o creștere a Dunării în weekend

Dacă aceste ploi vor cădea într-adevăr, ar putea provoca o creștere a nivelului apei cu câțiva decimetri pe secțiunea maghiară a Dunării, începând de weekend, au adăugat oficialii maghiari. Creșterea apelor Dunării în Ungaria ar însemna o ridicare similară a nivelului apelor fluviului și în România.

Autoritățile din Ungaria precizează că prognoze mai previzibile privind debitul și nivelurile apei din secțiunea menajeră a Dunării se pot face însă doar după înregistrarea precipitațiilor efective.