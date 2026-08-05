Scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră pentru redirecționarea curentului pe Dunărea Veche a fost amânată 24 de ore. Riscurile sunt mari. Cert este că măsurile luate până acum au reușit să prelungească funcționarea Centralei de la Cernavodă. Joi, dacă lucrurile vor merge bine, Reactorul 2 ar mai putea rămâne activ, încă 10-11 zile.

Scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră, operațiune menită să direcționeze cursul principal al Dunării spre Cernavodă a fost amânată 24 de ore.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat: „Începând de mâine dimineață în condiții de siguranță în așa fel încât să nu ne prindă seara cu această activiate”.

Cei de la Administrația Fluvială Dunărea de Jos, Apele Române și Ministerul Transporturilor - au reluat măsurătorile și analizele de risc. Curenții foarte puternici din zonă ii pot pune în pericol pe cei implicați în scufundarea barjelor. Inclusiv, amplasamentul acestui baraj artificial a stârnit discuții.

O variantă era scufundarea barjelor în două perechi la o distanță de 70 de metri de mal , variantă care ar fi presupus, suplimentar, realizarea unui prag pe fundul fluviului din piatra extrasă după detonarea stâncii Pârjoaia între malul stâng al Dunării și grupul celor patru nave.

Soluția ar implica însă anumite riscuri, așa că s-a luat în calcul și varianta inițială și, anume ca, cele patru barje să fie scufundate chiar lângă mal, la un unghi de 105 de grade.

Sorin Rîndașu - director adjunct Administrația Națională Apele Române: „Pentru a nu risca nimic am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal cât și în ancore. Umplerea acestora trebuie să se facă doar după ce incintele care conțin aer și care asigură o flotabilitate superioară. Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterală sunt niște camere pline cu aer. Ele mai pot pluti partial. Există un risc și pare să fie substanțial, întrucât am schimbat decizia ca acestea să fie mișcate și să aibă mai putina stabilitate în momentul în car se vor scufunda”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Scufundarea celor patru barje care va trebui să redirecționeze curentul spre Dunărea Veche și sa mărească volumul de apă ce ajunge la Cernavodă s-a dorit a fi o soluție salvatoare, câtă vreme ultimele măsurători indicau o scădere a nivelului Fluviului Dunării cu un 1 cm. O scădere mai mică însă decât se prognozase inițial”.

Chestiunile administrative au fost și ele o temă de discuție, câtă vreme companiile private implicate în aceste lucrări trebuie plătite din bani publici, dar numai pe baza unor contracte legale.

Corespondent Știrile PRO TV: „O problemă importantă care a blocat cel puțin pentru moment această operațiune se dovedește a fi proprietarea asupra celor patru barje încărcate cu pietre care au așteptat cuminți la mal. Potrivit unor surse oficiale care își doresc să își păstreze anonimatul autoritățile statului s-ar fi trezit că nu dețin actele care să le ofere dreptul de a le scufunda fie lângă mal, fie în largul fluviului”.

Șefii de la Apele Române spun însă ca au acceptul pentru scufundarea barjelor​.

Singura certitudine a fost continuarea decolmatării albiei Dunării după bifurcația cu Brațul Bala.

Cu toate acestea, situația rămâne critică. Dunărea se retrage de la o zi la alta și joi va atinge un nou minim istoric de 1.400 mc /s.