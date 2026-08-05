Deși era anunțată pentru miercuri, undeva în jurul orei 14, operațiunea de scufundare a celor patru barje încărcate cu pietre, formând astfel un adevărat colos de vreo 5.000 tone în calea Dunării, iată că s-a ajuns practic la o decizie de amânare. O decizie anunțată în urmă cu puțin timp de un oficial al Administrației Naționale Apele Române.

Asta după o zi plină de ședințe în care s-au discutat de toate, de la chestiuni legate de amplasamentul grupului de barje care ar urma să fie scufundate în paralel, două câte două, la un unghi de 105 grade și la o distanță de 70 metri de țărmul stâng al Dunării, înainte cam cu 1 km de bifurcația cu brațul Bala, iar în această distanță urmând a se face o deversare de material de rocă pentru a se crea practic pe această distanță o un prag care să contribuie de asemenea la mutarea cursului fluviului către Cernavodă, pe brațul vechi.

A fost însă o altă discuție și pe tema siguranței celor implicați în această operațiune. Asta în condițiile în care existau inclusiv discuții legate de plasarea grupului de barje chiar lângă mal. Sunt discuții care, iată, au generat această amânare, la fel cum au făcut-o și chestiunile administrative.

Așa că se amână cu câteva zeci de ore bune, poate extrem de relevante în economia acestei crize climatice, iar joi de dimineață a putea asista în sfârșit la această operațiune de scufundare care să contribuie la creșterea debitului către Cernavodă.

Mai ales că după acea detonare a stâncii Pârjoaia se înregistra se o ușoară creștere a nivelului fluviului. Însă măsurătorile făcute de dimineață la Cernavodă indica o ușoară scădere, cam cu 1 cm, însă într-un context al unei prognoze negative care prevestea o scădere de 3 cm, e totuși sub control. Asta face ca cel puțin în următoarele patru, cinci, poate 6 zile, Centrala Nucleară de la Cernavodă să aibă asigurat necesarul de apă, iar după această operațiune de scufundare a barjelor să crească nivelul și să fie prelungită, practic, fără discuții, funcționare a reactorului numărul doi.

Pe de altă parte, e certă operațiunea din zonă. În primul rând, vorbim despre decolmatare.

Pe de-o parte, se decolmatează zona în care s-a produs deflagrația organizată de Ministerul Apărării Naționale. Surse din rândul celor care organizează aceste lucrări hidrotehnici hidrotehnice vorbesc despre excavarea 50.000 tone de rocă, iar în aval, imediat după bifurcația cu brațul Bala, care continuă, iată, să preia o cantitate însemnată de apă din apele fluviului Dunărea, se fac de asemenea, tragări extrem de importante în ceea ce privește preluarea fluxului de apă.