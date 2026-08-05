Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, avertizează Administrația Națională Apele Române, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, miercuri se finalizează încărcarea ultimei barje din cele patru care vor fi scufundate în fluviu pentru a crește debitul apei spre Centrala Nucleară de la Cernavodă, însă specialiștii analizează încă „foarte strict” în ce condiții se va desfășura operațiunea, astfel încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiind că în zona respectivă „curenții sunt extrem de puternici”. „Este o cursă contra cronometru”, mai spune Agiu.

Nivelul Dunării la Cernavodă a crescut cu doi centimetri

„Vorbim despre un nou debit minim istoric, sub cel înregistrat în 2003. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni, iar în ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă s-a reușit o stabilizare a acestuia. Astăzi, în continuare, în urma intervențiilor de până la acest moment de dislocare a stâncii respective, s-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 centimetri, ceea ce înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 centimetri, practic o valoare puțin mai mare decât în zilele trecute, cu 2 centimetri. De asemenea, și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233 de centimetri, adică la o scădere de 2,5 metri în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al ANAR, la Digi24.

Potrivit sursei citate, acest lucru înseamnă, în primul rând, că au fost câștigate „câteva zile extrem de importante”.

„În cursul zilei de astăzi (n.red. miercuri) se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv pentru oamenii care efectuează această operațiune”, a subliniat Agiu.

Purtătorul de cuvânt al Apelor Române a precizat că, în momentul în care operațiunea va fi o reușită, „cu siguranță”, efectele „trebuie să se vadă imediat”.

Specialiștii urmăresc o creștere a nivelului Dunării cu până la 12 centimetri

„Așa cum am spus și în alte contexte, este o cursă contra cronometru. Este foarte importantă această intervenție și, în același timp, complexă, pentru că, pe de-o parte, sunt foarte mulți factori externi de care trebuie să ținem cont și pe care, în primă fază, poate nu i-am luat în calcul până când s-a analizat, exact la fața locului, care este impactul. Iată că au apărut acești factori suplimentari legați de curenți, care pot pune în pericol siguranța oamenilor care fac această intervenție, de aceea se analizează încă condițiile în care se vor face aceste scufundări”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Agiu a menționat că ținta specialiștilor este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10-12 centimetri, ceea ce înseamnă, practic, reducerea decalajului prognozat inițial de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, potrivit căruia Dunărea urma să scadă cu aproximativ doi centimetri pe zi și cu până la 15-16 centimetri în zona Cernavodă.

„Exact acest decalaj de 10-12 centimetri ne propunem să-l realizăm, până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării precipitațiile care vin din bazinul superior al Dunării, respectiv din Austria. Acestea nu sunt atât de semnificative pe cât ne-am dori, în sensul în care să aducă o cantitate suficient de mare de apă încât debitul Dunării să crească. Debitul optim pentru Cernavodă ar fi de 2.000 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, așa cum a fost anul trecut. Din păcate, precipitațiile pe care le așteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente, dar chiar și 100-200 de metri cubi în plus față de ce avem astăzi sunt benefice, în primul rând, pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei”, a mai spus Ana-Maria Agiu.

Inițial, hidrologii prognozaseră că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003 în data de 7 august, când va fi de 1.400 m³/s. La intrarea în țară, debitul Dunării are valoarea de 1.450 m³/s, fiind de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii august, respectiv 3.900 m³/s.

Patru barje vor fi scufundate pentru alimentarea Cernavodă

Patru barje ar urma să fie scufundate în apele Dunării, miercuri, pentru a facilita direcționarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Specialiștii afirmă că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o ușoară creștere, cu doi centimetri.

Două dintre cele patru barje au fost încărcate la locul dislocării stâncii Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două au fost aduse de la Galați.

De asemenea, două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon, au fost trimise în zonă. Utilajele au spart mecanizat roca în zona exploziei, iar materialul rezultat a fost încărcat în barjele care vor fi scufundate.

„După ora 14.00 se estimează că va avea loc scufundarea barjelor. Până la acea oră (14.00) se va încărca ultima barjă”, precizau oficialii Apelor Române.

Marți după-amiază, specialiștii anunțau că „nivelul Dunării în zona Cernavodă este staționar, în urma dislocării stâncii obținându-se inițial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o ușoară creștere cu 2 centimetri”.

Potrivit hidrologilor, prognoza indică o scădere de 2-3 cm pe zi, ajungând în 9 august la -233 cm (adică o scădere de aproximativ 15 cm în șase zile).

„Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelului Dunării cu până la 10-12 cm”, au explicat specialiștii de la Apele Române.

Debitele scăzute pun presiune pe Centrala Nucleară de la Cernavodă

Luni, militarii au realizat o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, cu scopul devierii apei pe brațul Dunării Vechi pentru alimentarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a considerat că operațiunea a fost un succes.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită săptămâna trecută, reducând producția internă de energie cu 10%, în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor Dunării aduce și riscul închiderii Unității 2 a centralei, cu efecte semnificative asupra producției interne de energie.